Xiaomi 13 serisi tanıtıldı! İşte telefon serisinin özellikleri

12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:37

Akıllı telefon serilerine bir yenisini ekleyen Xiaomi, bir süredir gündemde olan 13 serisini tanıttı. Xiaomi 13 ve 13 Pro olmak üzere iki modele ev sahipliği yapıyor. Her iki telefonda da alüminyum çerçeve, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve MIUI 14 arayüzü yer alıyor. Peki diğer özellikler neler?

XIAOMI 13 VE 13 PRO MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi iki modeli arasında uçurumlar barındırmıyor. Xiaomi 13'ün 6.28 inç FHD Plus ekranı, Corning Gorulla Glass Victus ile korunuyor. Buna ek olarak HDR10 Plus, Dolby Vision ve 120Hz ekran yenileme hızı yer alıyor.

Kameralarına geldiğimizde ise ön kamera tarafında f/2.5 diyafram açıklığına sahip 32 Megapiksel geniş açılı lens bizleri karşılıyor. Arkada ise f/1,9 (geniş) diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel kamera (1 mikron piksel), PDAF, OIS; 10 MP telefoto, f/2,4 diyafram açıklığında 12 Megapiksel (ultra geniş) kamera yer alıyor.

İşletim sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14 olurken, RAM kapasitesinde ise bizleri 8 GB ve 12 GB seçenekleri karşılıyor. Depolamada ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri var.

Batarya özellikleri ise 4.500 mAh Li-Po batarya 67W kablolu olmak üzere 39 dakikada yüzde 100 şarj imkanı sunuluyor.

Xiaomi 13 Pro ise 6.73 inç QHD Plus ekranı, Corning Gorulla Glass Victus ile korunuyor. Buna ek olarak HDR10 Plus, Dolby Vision ve 120Hz ekran yenileme hızı yer alıyor.

Kameralarına geldiğimizde ise ön kamera tarafında f/2.5 diyafram açıklığına sahip 32 Megapiksel geniş açılı lens bizleri karşılıyor. Arkada ise f/1,9 (geniş) diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel kamera (1.6 mikron piksel), Çift piksel PDAF, Lazer AF, OIS; 50 MP telefoto, f/2,2 diyafram açıklığında 50 Megapiksel (ultra geniş) kamera yer alıyor.

İşletim sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14 olurken, RAM kapasitesinde ise bizleri 8 GB ve 12 GB seçenekleri karşılıyor. Depolamada ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerine ek olarak 512 GB da var.

Batarya özellikleri ise 4.800 mAh Li-Po batarya 120W kablolu ve 50W kablosuz olmak üzere 10W ters kablosuz desteğine imkan sunuluyor.

