Xiaomi Pad 6 serisinin tanıtılma tarihi sızdırıldı

30 Aralık 2022 Cuma, 09:45

Xiaomi Pad 6'nın 2022 yılında tanıtılacağı söyleniyordu. Ancak 2022 yılının sonuna gelmemize rağmen cihaz hakkında çalışma yok. Haliyle konu hakkında yapılan sızıntılarda 2023 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması gündeme geldi.

Digital Chat Staition tarafından yapılan sızıntı tarihlerine göre nisan ayında cihaz geliyor.

XIAOMI PAD 6'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Tasarım olarak eski modellere gönderme yapacak olan cihaz, söylendiği kadarıyla 11 ya da 12 inç bir boyuta sahip olacak. AMOLED ekran tercih edilmesi beklenen cihazda 120Hz ekran yenileme hızının yanında Pro modelinde 2880 x 1880 piksel çözünürlük sunulacağı konuşuluyor.

Cihazda ekstradan dörtlü hoparlör, NFC, klavye ve kalem desteği de yer alacak.