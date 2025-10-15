Xiaomi, Apple ve Huawei'yi geride bırakmayı başardı

Xiaomi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde en çok akıllı bileklik satan marka oldu. Yıllık yüzde 61'lik bir büyüme kaydeden şirket, Apple ve Huawei'yi geride bıraktı. Yeni verilere göre ikinci sırada Huawei üçüncü sırada ise Apple yer alıyor.

Toplam satışlar ise önceki döneme göre yüzde 13 artış gösterdi ve 50,2 milyon adet oldu.

Her ne kadar premium akıllı saatler daha popüler ve daha çok satılıyor gibi dursa da akıllı bilekliklerin satışları artıyor. Xiaomi Band ve Redmi Band gibi daha giriş seviyesi olan modellere talep artıyor.

Araştırma şirketi Omdia, pazarın 2025 yılının sonuna kadar yüzde 8 büyüyeceğini 2026 yılında ise yüzde 9 gibi bir büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

Veriler her ne kadar daha az sayıda akıllı saat satın alınsa kişilerin bu pahalı akıllı saatlere daha fazla harcama yaptığını gösteriyor.

Öte yandan Apple sevkiyatlarında yüzde 1'lik bir düşüş görülüyor. Samsung ise satışlarını mütevazı şekilde artırmış.

Bu yeni verilerin işaret ettiği kadarıyla kullanıcılar cihazların sundukları 'sınırsız ve yüksek' özelliklerin aksine ellerindeki telefonlarla çalışabilen cihazları seçiyor. Bu da şirketleri strateji değiştirmeye itebilir.

Xiaomi'nin akıllı bileklikleri iOS ve Android işletim sistemlerine sahip telefonlarla kullanılabiliyor ve daha fazla kişinin bu cihazları kullanabilmesine imkan tanıyor. Apple Watch bunun aksine Android ekosisteminde çalışmıyor. Aynı şekilde Samsung'un akıllı saatleri de iPhone'lar ile uyumlu değiller. Bu ise kişileri kullandıkları telefonların saatlerini almaya itiyor. Ancak Xiaomi Band modellerini satın almak ve kullanmak için herhangi bir güncel telefona sahip olmak yeterli.