iPhone 17 Pro'lardaki kozmik turuncu rengi kullanımla 'pembe' olabilir

Apple'ın geçen ay tanıtmış olduğu iPhone 17'lerin yalnızca pro modellerinde yer alan kozmik turuncu rengi, kullanan kişilerin bildirdiğine göre aktif kullanımla oksitleniyor ve pembeleşmeye başlıyor.

Renk değişimi her kullanıcıda olmuyor.

Küresel olarak sunulan kozmik turuncu renkli iPhone 17 Pro'ları kullanan bazı kişiler daha 1 ay geçmişken, telefonlarının renklerinin değişmeye başladığını bildirdi.

Reddit başta olmak üzere internet üzerinden renk değişimi bildiren kullanıcıların sayısı az da değil.

Sorunun Apple tarafından onaylandığına yönelik bir gelişme yok ancak konudan anlayan kişiler telefonda yaşanan bu renk değişikliğinin olası oksidasyondan kaynaklandığını tahmin ediyor.

Telefonun gövdesinde bulunan alüminyumla havanın bir araya gelmesi zamanla renk değişimine neden olabiliyor gibi duruyor. Apple, özellikle pro modellerde söz konusu durumu önlemek için anodize sızdırmazlık katmanı uyguluyor ancak bazı telefonlarda bu kaplama iyi yapılmamış olabilir. Yani sorun belirli üretim numaralarına sahip modellerde yaşanıyor olabilir.

Paylaşılan görsellerde ve videolarda en sık kullanılan kısımlarda renk değişikliği olduğu görülüyor. Aşınma belirtileri ilk olarak çerçeve ve kamera çıkıntısında görülüyor.

İşte kullanıcıların paylaştığı bazı renk değişimi paylaşımları:

Owners of the orange iPhone 17 Pro are reporting pink discoloration pic.twitter.com/Tme3MTApMa — Amir (@WorkaholicDavid) October 15, 2025

iPhone 17 pro max oxidation saga continues.



Basically this seems to be a batch with poor sealing coat after oxidising aluminium, resulting in phones to oxidise with time & change colour.



But I'm sure this isnt a widespread issue or else more people would have faced it till now. pic.twitter.com/N3v1bQu6Ho — NMPS (@FamilyTaes) October 14, 2025