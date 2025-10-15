iPhone 17 Pro'lardaki kozmik turuncu rengi kullanımla 'pembe' olabilir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 21:03:00
Haber Merkezi
Apple'ın eylül ayının başında tanıttığı iPhone 17'lerde sadece pro modellerde yer alan kozmik turuncu rengi telefonu kullandıkça pembeleşiyor olabilir.

Apple'ın geçen ay tanıtmış olduğu iPhone 17'lerin yalnızca pro modellerinde yer alan kozmik turuncu rengi, kullanan kişilerin bildirdiğine göre aktif kullanımla oksitleniyor ve pembeleşmeye başlıyor.

Renk değişimi her kullanıcıda olmuyor. 

Küresel olarak sunulan kozmik turuncu renkli iPhone 17 Pro'ları kullanan bazı kişiler daha 1 ay geçmişken, telefonlarının renklerinin değişmeye başladığını bildirdi.

Reddit başta olmak üzere internet üzerinden renk değişimi bildiren kullanıcıların sayısı az da değil.

Image

Sorunun Apple tarafından onaylandığına yönelik bir gelişme yok ancak konudan anlayan kişiler telefonda yaşanan bu renk değişikliğinin olası oksidasyondan kaynaklandığını tahmin ediyor. 

Telefonun gövdesinde bulunan alüminyumla havanın bir araya gelmesi zamanla renk değişimine neden olabiliyor gibi duruyor. Apple, özellikle pro modellerde söz konusu durumu önlemek için anodize sızdırmazlık katmanı uyguluyor ancak bazı telefonlarda bu kaplama iyi yapılmamış olabilir. Yani sorun belirli üretim numaralarına sahip modellerde yaşanıyor olabilir. 

Paylaşılan görsellerde ve videolarda en sık kullanılan kısımlarda renk değişikliği olduğu görülüyor. Aşınma belirtileri ilk olarak çerçeve ve kamera çıkıntısında görülüyor.

İşte kullanıcıların paylaştığı bazı renk değişimi paylaşımları:

 

İlgili Konular: #apple #Apple iPhone 17 #Apple iPhone 17'ler

