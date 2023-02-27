Xiaomi duyurmuştu: İşte MIUI 14 güncellemesi alacak telefonlar

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Aralık ayında Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemini duyurmuştu. Şirket, şimdi ise MIUI 14 işletim sistemini alacak telefonları duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:47
Xiaomi duyurmuştu: İşte MIUI 14 güncellemesi alacak telefonlar
Abone Ol google-news

Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde akıllı telefon üreten teknoloji firmaları yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Xiaomi de bu kongreye katılan firmalar arasında yer alıyor.

Kongrede yaptığı etkinlik ile Xiaomi, yeni işletim sistemini alacak telefonları duyurdu. Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi yapılan açıklamalara göre ilk olarak Redmi serisi telefonlara gelecek. 

MIUI 14 güncellemesi alacak telefonlar şöyle: 

Xiaomi 12T Pro 

Xiaomi 12 T 

Xiaomi 12 Lite 

Xiaomi 12 Pro 

Xiaomi 12 

Xiaomi 12X 

Mi 11 Utra 

Mi 11 Lite 5G 

Mi 11i 

Mi 11 Lite 

Mi 11 

Xiaomi 11T 

Xiaomi 11T Pro 

Xiaomi 11 Lite 5G NE 

Redmi Note 11 Pro+ 5G 

Redmi Note 10  

Redmi Note 10 Pro 

Redmi 10 5G


Xiaomi MIUI 14 MIUI 14 güncellemesi

İlgili Haberler

Xiaomi 13S modelini bu yıl beklemeyin!

Xiaomi 13S modelini bu yıl beklemeyin!
PlayStation Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu

PlayStation Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu
House of the Dragons 2. sezon çalışmaları başladı!

House of the Dragons 2. sezon çalışmaları başladı!

En Çok Okunan Haberler