Xiaomi duyurmuştu: İşte MIUI 14 güncellemesi alacak telefonlar

Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde akıllı telefon üreten teknoloji firmaları yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Xiaomi de bu kongreye katılan firmalar arasında yer alıyor.

Kongrede yaptığı etkinlik ile Xiaomi, yeni işletim sistemini alacak telefonları duyurdu. Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi yapılan açıklamalara göre ilk olarak Redmi serisi telefonlara gelecek.