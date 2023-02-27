Xiaomi duyurmuştu: İşte MIUI 14 güncellemesi alacak telefonlar
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Aralık ayında Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemini duyurmuştu. Şirket, şimdi ise MIUI 14 işletim sistemini alacak telefonları duyurdu.
Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde akıllı telefon üreten teknoloji firmaları yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Xiaomi de bu kongreye katılan firmalar arasında yer alıyor.
Kongrede yaptığı etkinlik ile Xiaomi, yeni işletim sistemini alacak telefonları duyurdu. Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi yapılan açıklamalara göre ilk olarak Redmi serisi telefonlara gelecek.
MIUI 14 güncellemesi alacak telefonlar şöyle:
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12 T
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12X
Mi 11 Utra
Mi 11 Lite 5G
Mi 11i
Mi 11 Lite
Mi 11
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Redmi Note 11 Pro+ 5G
Redmi Note 10
Redmi Note 10 Pro
Redmi 10 5G
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