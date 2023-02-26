PlayStation Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu
Sony, PlayStation sahiplerine sunduğu PlayStation Plus aboneliği kapsamında ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. PlayStation Plus'ın Mart ayı bedava oyunları açıklandı.
Sony, PlayStation konsoluna geçtiğimiz yıllarda bir abonelik sistemi oluşturmuştu. PlayStation Plus isimli sistem sayesinde her ay belirli oyunlar abonelere ücretsiz olarak sunuluyor.
70 TL olan abonelik kapsamında bu ay Battlefield 2042, Code Vein ve Minecraft Dungeons oyunları ücretsiz olarak verilecek. Oyunlar 4 Nisan'a kadar PlayStation Plus sisteminde kalacak.
PLAYSTATİON PLUS EXTRA VE DELUXE VERSİYONLARININ OYUNLARI AÇIKLANDI
PlayStation Plus Extra ve Deluxe versiyonlarında ise Ghostwire: Tokyo, Immortals: Fenyx Rising, Tchia, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Uncharted: Legacy of Thieves Collection oyunları ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca bu aboneliğe sahip olanlar 4 Nisan'a kadar oyunu indirdikleri taktirde silene kadar oynayabiliyorlar.
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