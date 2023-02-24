House of the Dragons 2. sezon çalışmaları başladı!

Game of Thrones evreninin öncesini anlatan House of Dragons dizisinin 2. sezon çalışmaları başladı. HBO Max'in Content CEO'su Casey Bloy tarafından verilen röportaja göre dizi 2024 yazından sonra vizyona girecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:45
House of the Dragons 2. sezon çalışmaları başladı!
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HBO Max tarafından yapılan, Game of Thrones dizisinin evreninin geçmişini anlatan House of Dragons, 2022 yılında vizyona girmişti. Sezon finalinin ardından birçok insan tarafından House of Dragons'un ikinci sezonu merak konusu olurken konuyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

HBO Max'in Content CEO'su Casey Bloy'un Variety'ye verdiği röportajdaki açıklamasıyla dizinin ikinci sezonunun geleceği kesinlik kazandı. Röportajda Bloy, çıkış tarihi olarak "2024'ün iyi bir tahmin" olacağını söyledi. Ayrıca Bloy açıklamasında 2024'te dizinin ikinci sezonunun çıkmasına rağmen Emmy 2024 ödüllerine uygun olmayacağını da belirtti.

Emmy 2024 ödüllerine katılabilmesi için dizilerin belli zaman aralıklarında çıkması gerekiyor. Bu sözden yola çıkarak House of Dragons'un ikinci sezonunun 2024'ün yaz aylarında çıkma ihtimali artıyor.

Bloy, dizinin ikinci sezonunun bu kadar geç çıkmasının sebebi ise "İyi bir senaryo ve eğlenceli bir şekilde çekmek istiyoruz" diyerek belirtti. 


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