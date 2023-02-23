Xiaomi 13S modelini bu yıl beklemeyin!
Xiaomi 13 serisinin küresel tanıtımı yaklaşırken, 13S modeli hakkında 'bu yıl piyasaya sürümeyecek' açıklaması geldi.
Xiaomi 13 serisini Çin'de piyasaya sürmüştü. Aynı serinin küresel tanıtımı yapmak için hazırlanan şirketten Xiaomi 13S modeli hakkında da açıklama geldi. Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda beklenen serinin gelecek planları arasında yer almadığını duyurdu.
XIAOMI 13S RAFA KALDIRILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, ilerleyen dönemde Xiaomi 13 Lite ve 13 Ultra modellerini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu nedenle 13S serisini ertelemiş olması kulağa şaşırtıcı gelmiyor.
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