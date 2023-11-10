Xiaomi fiyat performans telefonu Redmi 13C'yi tanıttı!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:19

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:19

Görünüşe göre Xiaomi, Redmi 13 serisini en alt versiyonundan başlayıp en üst versiyonuna kadar tanıtmayı planlıyor. Firma bu kapsamda serinin en fiyat ucuz telefonu olan Redmi 13C'yi tanıttı. Cihaz Nijerya'da satışa çıktı.

Redmi 13C, Poco C65'e benziyor ancak bazı farklılıkları var. Yonga seti aynı 12nm Helio G85 ancak 4GB, 6GB veya 8GB RAM ile geliyor. 128GB ya da 256GB depolama alanı var. Cihaz 90Hz yenileme hızında, 6,74 inç 1600x720px LCD paneli bulunan bir ekran ile geliyor.

Ön tarafında 8 Megapiksel kameraya yer verilmiş. Arka tarafında ise 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor. 18W hızlı şarj desteği sunan 5 bin mAh kapasiteli bir batarya ile gelen Redmi 13C'nin 4 GB RAM 128 GB depolama alanı versiyonu 114 Euro (mevcut kur ile 3 bin 477 TL), 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı versiyonu ise 125 Euro'dan (mevcut kur ile 3 bin 813 TL) satılıyor.