Xiaomi'den yeni HyperOS kuralı: Uymayan kullanıcılar güncelleme almayacak

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:45

Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisinin tanıtımı sırasında, MIUI'yi HyperOS ile değiştirerek yeni bir Android arayüzünü kullanıcılarına sunmuştu. Ancak şirket, bootloader kilidi açık olan cihazlar konusunda sıkı önlemler almaya kararlı olduğunu açıklamıştı.

Xiaomi, HyperOS veya MIUI 14 çalıştıran cihazlarının bootloader kilidi açık olanlarını güncellemeyeceğini açıkladı. Ayrıca, HyperOS cihazlarının bootloader kilidini açmak da daha zor hale getirilecek. Şu an için, bir Xiaomi telefonunun bootloader kilidini açmak istediğinizde, şirketin bir başvuru yapmanızı ve kilidin açılmasını beklemek için bir hafta süre verdiği bir Windows uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Çinli HyperOS kullanıcıları için bu, yalnızca bir haftalık bekleme süresi anlamına gelmiyor, aynı zamanda topluluk forumlarında 5. seviyeye ulaşmanız gerekiyor. Çin dışındaki kullanıcılar için, Xiaomi'nin yeni kilidini açma sürecine ilişkin resmi bir duyuru beklemeleri gerekecek. Bootloader kilidini tekrardan kitleyen kullanıcılar bir sonraki HyperOS güncellemesini alabilecekler.

Xiaomi ayrıca, her yıl yalnızca üç cihazın bootloader kilidini açılmasına izin verileceğini açıkladı. Bu sınırlama şu an için Çin'e özgü olsa da, Xiaomi bunu diğer pazarlara da genişletebilir.

Xiaomi'nin bu sıkı önlemleri neden aldığı ve kullanıcıların cihazlarının bootloader kilidini açmasını engellediği sorulduğunda, şirket güvenlik endişelerini gerekçe olarak öne sürüyor.

BOOTLOADER KİLİDİ NEDİR?

Android telefonlar yazılımsal olarak iOS işletim sistemine göre kullanıcılara birçok değişiklik yapma imkanı sunuyor. Bu değişikliklerden bazıları telefon üreticileri tarafından istenmiyor. Bundan dolayı da firmalar çeşitli güvenlik önlemleri alıyor. Bootlader kilidi de bu önlemlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bootloader kilidi cihazların üzerinde herhangi bir Root, Rom ve diğer yazılımsal işlemlerin yapılmaması için kullanılan bir sistemdir.