Xiaomi 14'ün garanti dışı tamir ücretleri açıklandı
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 14'ün garanti dışı teknik servis ücretleri açıklandı.
Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları olan Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'yu geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Ancak, bu cihazların beklenen ilgiyi görmesi ve stoklarının dört saat gibi kısa bir sürede tükendi. Şimdi ise telefonların onarım ücretleri açıklandı.
Xiaomi, kullanıcılarına bu yeni telefonlarını tamir etme seçeneği sunsa da, onarım fiyatlarının oldukça yüksek olduğu görülüyor. İşte Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Pro Titanium Edition için onarım ücretleri:
Xiaomi 14 Onarım Ücretleri:
- Ekran: 86 dolar (yaklaşık 2.448 TL)
- Anakart: 317 dolar (yaklaşık 9.042 TL)
- Arka kamera (telefoto): 15 dolar (yaklaşık 428 TL)
- Pil (Batarya): 16.35 dolar (yaklaşık 466 TL)
- Arka kapak: 16.48 dolar (yaklaşık 469 TL)
Xiaomi 14 Pro Onarım Ücretleri:
- Ekran: 137 dolar (yaklaşık 3.898 TL)
- Anakart: 332 dolar (yaklaşık 9.473 TL)
- Arka kamera (ana kamera): 57 dolar (yaklaşık 1.626 TL)
- Pil (Batarya): 16.35 dolar (yaklaşık 466 TL)
- Arka kapak: 23 dolar (yaklaşık 656 TL)
Xiaomi 14 Pro Titanium Edition Onarım Ücretleri:
- Ekran: 221 dolar (yaklaşık 6.297 TL)
- Anakart: 372 dolar (yaklaşık 10.598 TL)
- Arka kamera (telefoto): 57 dolar (yaklaşık 1.626 TL)
- Pil (Batarya): 16.35 dolar (yaklaşık 466 TL)
- Arka kapak: 41 dolar (yaklaşık 1.168 TL)
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