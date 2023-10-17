Xiaomi'nin kökten değişikliğinin adı belli oldu; HyperOS

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:59

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:59

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi için yeni bir dönemin başlayacağının sinyalleri Xiaomi 14 serisinin tanıtılmasıyla verilmişti. Xiaomi yıllardır MIUI arayüzü isimlendirmesini kullanmayı tercih ediyor ve güncellemeler yayınlıyor. Daha önce Xiaomi 14 serisiyle MIUI artık MiOS olarak adlandırılmaya başlanacağı söylenmişti ancak bunun HyperOS olarak adlandırılacağı ortaya çıktı.

XIAOMI İÇİN YENİ KAN

MIUI 14 ile yeni dönemin başladığı söylenen Xiaomi için, HyperOS ile bazı arayüz değişiklikleri olacak. Sürüm ilk olarak Xiaomi 14 ve Xiomi 14 Pro için gelecek. Yani bu telefonlar kutudan HyperOS ile çıkacaklar.

Sadece yeni çıkan Xiaomi 14 serisi için değil önceki modeller için de zaman içinde HyperOS sunulacak. Aynı zamanda HyperOS sadece telefonlar ile sınırlı kalmayacak, diğer pek çok üründe de kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

HyperOS hakkında ay sonunda daha fazla bilginin öğrenilmesi bekleniyor.