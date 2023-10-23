Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS'un çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:51

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:51

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 26 Ekim'de yeni nesil Xiaomi 14 serisini Çin pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu önemli lansmanın yanı sıra, aynı gün Xiaomi, kullanıcıların dikkatini çekebilecek yeni bir işletim sistemi olan HyperOS'u da resmen tanıtacak. Şirket, HyperOS'un, kullanıcıların "evrenlerini merkeze almayı" hedeflediğini belirtiyor.

HyperOS, Xiaomi'nin en yeni işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor ve dikkate değer bir yeniliği temsil ediyor. Bu işletim sistemi, Xiaomi'nin sadece akıllı telefonlarında değil, aynı zamanda tabletlerinde, akıllı saatlerinde ve hatta yaklaşan elektrikli aracında da çalışabilecek ilk çapraz platform işletim sistemi olması bekleniyor.

Xiaomi'nin CEO'su Cici Wei, yeni işletim sistemi HyperOS'u Weibo platformunda tanıttı ve onu, kullanıcılar, araçlar ve evler arasında bağlantı kurabilen, teknolojik bir evrenin merkezi olmayı amaçlayan "en kullanıcı dostu işletim sistemlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Wei, açıklamasında şunları belirtti: "HyperOS, bugüne kadar Xiaomi'nin geliştirdiği en kullanıcı odaklı işletim sistemlerinden biri. İşletim sistemini son yedi yılda gizlice hazırladık ve markamızın 13 yıllık tecrübesi bu projeye odaklanmış durumda. HyperOS, bir kullanıcının hayatını, aracını ve evini birleştiren, teknolojik evrenin merkezi olarak tasarlandı."

Xiaomi, HyperOS'u ve Xiaomi 14 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 26 Ekim Perşembe günü tanıtacak.