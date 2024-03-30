Xiaomi ilk elektrikli otomobili SU7 ile Tesla’ya rakip

Yayınlanma: 30.03.2024 - 07:08

Güncelleme: 30.03.2024 - 07:09

Getty Images Xiaomi’nin ilk modelinin adı SU7 olarak açıklandı

Mariko Oi ve Peter Hoskins | Ekonomi Muhabirleri

Çinli telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdü.

Aracın tanıtım etkinliğinde konuşan Xiaomi CEO’su Lei Jun, SU7’nin standart modelinin 215 bin 900 yuan (yaklaşık 29 bin 900 ABD doları veya 960 bin TL) fiyatla satılacağını duyurdu.

Tanıtım etkinliğiyle eş zamanlı olarak internet üzerinden satışa başlayan şirket, ilk 27 dakikada 50 bin sipariş aldığını açıkladı.

Aracın daha gelişmiş özelliklere sahip Max adlı bir versiyonu da var.

SU7 Max’in fiyatı ise 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar veya 1,3 milyon TL) oldu.

Xiaomi’nin elektrikli araç piyasasına girişi, bu pazarda satışların yavaşladığı ve fiyat savaşlarının başladığı bir dönemde geldi.

Tesla Model 3’ün Çin’deki fiyatı 245 bin 900 yuandan başlıyor ve SU7’nin başlangıç fiyatı bunun yaklaşık yüzde 20 altında.

Lei, SU7’nin menzilinin en az 700 km olacağını duyurdu. Bu, Tesla Model 3’ün 567 km’lik menzilinden yaklaşık yüzde 25 daha fazla.

Şirketin geçen yıldan beri görsellerini paylaştığı SU7 daha çok Porsche’nin Taycan ve Panamera modelleriyle kıyaslanıyor.

Aracın işletim sistemi Xiaomi telefon, laptop ve diğer elektronik ürünlerinin işletim sistemiyle aynı olacak. Şirket bu sayede mevcut kullanıcılarının araca kolayca entegre olmasını hedefliyor.

Getty Images Xiamoi SU7

Araştırma şirketi Counterpoint’e göre Xiaomi yüzde 12’lik pazar payıyla dünyanın en çok satan üçüncü telefon markası.

Araçlar devletin sahip olduğu otomobil şirketi BAIC Group’un bir alt şirketine ait Pekin’deki bir fabrikada üretilecek.

Bu fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 200 bin araç.

BBC’ye konuşan danışmanlık şirketi Automobility’den Bill Russo “Bu noktaya gelmek başlı başına bir başarı olsa da esas başarı bu pazarda akıllı elektrikli araç markası olarak Xiaomi’nin de bir yerinin olacağını kanıtlamak olur” dedi.

Getty Images Xiamoi SU7

Apple elektrikli araç projesini iptal etti

Elektrikli araç pazarına girmek isteyen teknoloji şirketleri her zaman bunu başaramıyor. Bunun son örneği iPhone üreticisi Apple oldu.

On yıla yakın süredir bu proje üzerine çalışan ve milyarlarca dolar harcayan Apple, geçen ay elektrikli akıllı araç projesini iptal ederek bunun üzerine çalışan yaklaşık 2 bin işçisini yapay zeka birimlerine kaydırdı.

Xiaomi önümüzdeki 10 yılda elektrikli araçlar için 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini de duyurdu.

Araştırma şirketi Rystad Energy’den Abhishek Murali “Çin’deki elektrikli araç pazarı epey olgun ve bu da üreticiler için çok istikrarlı bir ekosistem sağlıyor” dedi ve ekledi:

“Örneğin piller için tedarik zinciri çok gelişmiş.

“Artan elektrikli araç sayısına bağlı olarak elektrikli şarj ağı da büyüyor.”

Getty Images Xiamoi SU7

Çin’de son dönemde kızışan elektrikli araç fiyat savaşlarında milyarder iş insanı Elon Musk’ın yönettiği Tesla ve dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi BYD, araçlarının fiyatlarında binlerce dolarlık indirimler yaptı.

BYD bu hafta, kârlarının geçen yıl rekor kırdığını fakat yılın sonuna doğru satışların yavaşladığını açıklamıştı.

Çin’de tüketicilerin harcamalarını azaltması ve ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlamasıyla Şangay merkezli elektrikli araç üreticisi Nio da satış beklentisini azaltmıştı.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin halihazırda doygun bir pazar. Bu yüzden Xiaomi, Çinli yetkililerin onay verebileceği az sayıda şirketten biriydi.

Öte yandan Çin ve Batı bloku arasında elektrikli araç ithalatı konusunda anlaşmazlıklar da var.

Çin salı günü ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında ABD’li şirketlere verdiği sübvansiyonun rekabete aykırı özellikler taşıdığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayette bulundu.

Avrupa Birliği ise Çin hükümetinin verdiği sübvansiyonların Çinli elektrikli araç üreticilerinin AB’de daha düşük fiyata satış yapmasını sağladığı iddialarını araştırmak için bir soruşturma başlattı.