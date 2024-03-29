Elektrikli araç satışları durdu mu? Avrupa'da elektrikli satışlarını kimse böyle beklemiyordu...
Avrupa'da şubat ayında toplam teslimatlar yüzde 10 artarken, satışların yüzde 12'sini bataryalı elektrikli araçlar oluşturdu. Elektrikli modeller Avrupa'da ivmesini kaybetti. ABD'de sonuçlar daha da kötü...
Elektrikli otomobiller, üzerlerinde bu kadar durulmasına rağmen, Amerikan satış listelerinde hâlâ üst sıralarda yer almıyor. Geçen yıl pazarın sadece yüzde 7,6'sını oluşturdular. Ancak elektrikli araçların şubat ayında toplam otomobil satışlarının yüzde 12'sini yakaladığı ve teslimatlarda yüzde 9'luk bir artış kaydettiği Avrupa'da durum farklı.
İlk bakışta kulağa etkileyici gelen bu rakam, ACEA rakamlarına göre Avrupa otomobil pazarının yüzde 10,1 oranında büyüyerek 883 bin 608 adede ulaştığını öğrendiğinizde daha az etkileyici hale geliyor. Bu da, alıcıların her zamankinden daha fazla elektrikli araca sahip olmasına rağmen, elektrikli araçların pazardaki payının 2023'ün aynı dönemine kıyasla hiç artmadığı anlamına geliyor.
2024 şubat ayında satılan elektrikli araç sayısı, genel satışlardaki genel artış nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla olmasına rağmen (106 bin 187'ye yükseldi), elektrikli araçların payı yüzde 12,1'den yüzde 12'ye düştü (Ocak-Şubat rakamları yüzde 10,8'den yüzde 11,5'e daha olumlu bir büyüme gösteriyor).
Benzinli ve dizel araçların oluşturduğu satışların oranı daha da dramatik bir şekilde düştü. Benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı Şubat 2024'te yüzde 48,4 olurken geçen yıl bu oran yüzde 51,9'du. Benzinlilerin payı, tercih edilen güç seçeneği olmaya devam etmesine rağmen yüzde 36,9'dan yüzde 35,5'e gerilerken, dizeller pastanın yüzde yüzde 12,9'unu kaptı. Genel görünüm bu olmakla birlikte, Almanya'da dizel satışlarının yüzde 9,7 oranında artması gibi mikro düzeyde görülebilen farklılıklar da bulunuyor.
|Güç Tipi Pazar Payı (yüzde)
|Şubat 2023
|Şubat 2024
|Elektrikli araba
|12.1
|12
|Hibrit
|25.5
|28.9
|Fişli hibrit
|7.2
|7.3
|Benzin
|36.9
|35.5
|Dizel
|15
|12.9
|Diğer
|3.3
|3.4
Peki Avrupa bunun yerine ne satın alıyor? Burada asıl kazananlar düz benzinli hibritler. Bunların satışları neredeyse yüzde 25 artarak 255 bin 511'e yükseldi ve payları yüzde 25.5'ten yüzde 28.9'a çıktı.
Otomobil üreticileri geçen ay otomobil pazarındaki genel büyüme için Fransa, İtalya ve İspanya'daki sürücülere teşekkür ediyor. Fransız sürücüler bu şubat ayında geçen yıla kıyasla yüzde 13 daha fazla otomobil satın alırken İtalyan otomobil satışları yüzde 12,8, İspanya'da ise yüzde 9,9 artış gösterdi. Türkiye'de ise 2024 Şubat'ta otomobil ve hafif ticari satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30,6 arttı.
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