Elektrikli araç satışları durdu mu? Avrupa'da elektrikli satışlarını kimse böyle beklemiyordu...

İlk bakışta kulağa etkileyici gelen bu rakam, ACEA rakamlarına göre Avrupa otomobil pazarının yüzde 10,1 oranında büyüyerek 883 bin 608 adede ulaştığını öğrendiğinizde daha az etkileyici hale geliyor. Bu da, alıcıların her zamankinden daha fazla elektrikli araca sahip olmasına rağmen, elektrikli araçların pazardaki payının 2023'ün aynı dönemine kıyasla hiç artmadığı anlamına geliyor.