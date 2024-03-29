Tesla Cybertruck beklenen ilgiyi görmedi: Elektrikli otomobil piyasası yavaşlıyor mu?
Tesla Cybertruck'ın ilk halka açık müzayedesi bir balon gibi söndü ve bu durumun pazarda bir değişime işaret ettiği düşünülüyor.
Yüzlerce yorum ve 150 binden fazla görüntüleme aldıktan sonra Cars&Bids'te bir Tesla Cybertruck için verilen teklifler rezervi karşılayamadı. Çok ses getiren açık artırmada fiyatlar hızla liste fiyatının üzerine çıktı ancak ivme kısa sürede söndü.
Şimdi merak edilen soru, başarısız satışa hangi faktörlerin katkıda bulunduğu ve Cybertruck'a yönelik piyasa duyarlılığının değişip değişmediği.
AÇIK ARTIRMA DİKKAT ÇEKTİ
Bu açık artırma 500'den fazla yorum aldı ancak sadece toplam 19 teklif geldi. Satış sonuçlanmadan beş gün önce teklifler 150 bin dolara ulaşmıştı, ancak sonraki günlerde sadece 8 bin dolar arttı. Açık artırma sona yaklaşırken iki teklif sahibi tarafından sadece üç teklif verildi.
SON TEKLİF
Son teklif 158 bin dolar ile liste fiyatının tam 41 bin dolar üzerinde gelmesine rağmen, satıcı daha yüksek bir rezerv fiyat belirleyerek bunu kabul etmedi.
TESLA CYBERTRUCK
Teorik olarak, Tesla satışa itiraz etseydi, satıcıdan elde edilen kârın peşine düşebilir ve potansiyel olarak ruhsat üzerindeki haczi ödeme kabiliyetlerini sınırlayabilirdi. Sonuç olarak, bu durum aracın ruhsatını yeni alıcıya devretme kabiliyetlerini engelleyebilirdi. Ayrıca Tesla, belirli Cybertruck satışlarında ruhsat devirlerini engellemeye çalışabileceğini belirtmişti.
PİYASA YAVAŞLIYOR MU?
Ulusal toptan satış şirketi Give Me The Vin'in (GMTV) Başkanı John Clay Wolfe, müzayede evinin geçtiğimiz ay içinde beş Cybertruck'ı başarıyla sattığını söyledi.
FİYATLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Bunlardan ilki 244 bin 500 dolara alıcı bularak manşetlere taşındı ve sonunda bir Porsche bayisinin eline geçerek daha da yüksek bir fiyat olan 290 bin dolara satılmaya çalışıldı, ancak listelerine göre 249 bin 498 dolara satıldı.
Ama iş burada ilginçleşiyor. Wolfe'a göre, sonraki dört Cybertruck aynı anda 195 bin 500 dolar 189 bin dolar, 175 bin dolar ve 171 bin dolara satıldı. Wolfe, "Dikkat eden herkes için piyasa Cybertruck'ta düşmeye devam ediyor" dedi. Bu son başarısız satış onun haklı olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE TALEP
Tek bir modelin tüm piyasa analizinde yeterli bir örnek olmadığı bir gerçek. Ancak otomobil üreticilerinin tüketicilerin elektrikliye olan talebinin üzerinde faaliyette bulundukları ve bu durumun rekabet içinde kâr marjlarının fazlasıyla düşmesine yol açabilir. Bu durumda bazı firmaların batma ihtimali kimilerine göre oldukça yüksek.
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