Tesla Cybertruck beklenen ilgiyi görmedi: Elektrikli otomobil piyasası yavaşlıyor mu?

Ama iş burada ilginçleşiyor. Wolfe'a göre, sonraki dört Cybertruck aynı anda 195 bin 500 dolar 189 bin dolar, 175 bin dolar ve 171 bin dolara satıldı. Wolfe, "Dikkat eden herkes için piyasa Cybertruck'ta düşmeye devam ediyor" dedi. Bu son başarısız satış onun haklı olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.