Xiaomi kullanıcılarına üzen haber: MIUI 14 alamayacak modeller

Xiaomi'nin kendi arayüzü olan MIUI 14 için günler sayılıyorken, bazı Xiaomi modellerine bu güncelleme gelmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 11:11
Xiaomi kullanıcılarına üzen haber: MIUI 14 alamayacak modeller
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Xiaomi kısa bir süre önce artık güncelleme vermeyeceği cihazların bir listesini açıklamıştı. Bu cihazların listesi uzayıp giderken MIUI 14 alamayacak cihazlar da belli oldu. Kendi arayüzü MIUI 14'ü sunmayacağı cihazlar arasında birkaç yıl önce tanıtılan modeller de var. 

XIAOMI GÜNCELLEMESİNİ ALAMAYACAK MODELLER

Hatırlatmak gerekirse MIUI 14 kasım ayında şirketin yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 13 ile tanıtılacak. Zaten en son Android 11 güncellemesini alan kullanıcılar yeni sürümleri alamıyor. Bu sebeple, MIUI 14 de en son bu sürümde kalmış Xiaomi kullanıcılarını etkileyecek.

İşte o modeller:

  • Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro
  • Mi 9T / Mi 9T Pro
  • Mi CC9 / Mi CC9 Meitu
  • Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium
  • Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro
  • Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max
  • Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro
  • Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C
  • POCO M2 / Pro
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • POCO C3 / C31

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