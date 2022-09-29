Xiaomi kullanıcılarına üzen haber: MIUI 14 alamayacak modeller

29 Eylül 2022 Perşembe, 11:11

Xiaomi kısa bir süre önce artık güncelleme vermeyeceği cihazların bir listesini açıklamıştı. Bu cihazların listesi uzayıp giderken MIUI 14 alamayacak cihazlar da belli oldu. Kendi arayüzü MIUI 14'ü sunmayacağı cihazlar arasında birkaç yıl önce tanıtılan modeller de var.

XIAOMI GÜNCELLEMESİNİ ALAMAYACAK MODELLER

Hatırlatmak gerekirse MIUI 14 kasım ayında şirketin yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 13 ile tanıtılacak. Zaten en son Android 11 güncellemesini alan kullanıcılar yeni sürümleri alamıyor. Bu sebeple, MIUI 14 de en son bu sürümde kalmış Xiaomi kullanıcılarını etkileyecek.

İşte o modeller: