Xiaomi Redmi Note 13 5G serisinin fiyatları ortaya çıktı

Xiaomi'nin etkinliğine az kalmasına rağmen yeni Redmi Note 13 5G modellerinin fiyatları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 18:03
Xiaomi Redmi Note 13 5G serisinin fiyatları ortaya çıktı
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Tasarımı ve diğer bazı özellikleri ortaya çıkan Redmi Note 13 serisi için şimdi de etkinlik öncesi fiyat bilgisi sızdırıldı. Xiaomi 4 Ocak'ta yeni Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ modellerini tanıtacak.

Üç farklı renk seçeneğinden oluşması beklenen Note 13 5G'nin 6 GB RAM 128 depolama alanı sunan versiyonunda 250 dolarlık fiyatlandırmasına ek olarak 8 GB+256 GB versiyon 276 dolar, 12 GB+256 GB versiyonun da 300 dolarlık fiyatıyla tanıtılması bekleniyor. 

Redmi Note 13 Pro 5G'nin 348 dolardan başlayacak fiyatlarla tanıtılacakken, en üstte 390 dolarlık fiyata satılacak.

En premium Redmi Note 13 Pro Plus 5G, 432 dolardan başlayan fiyata satılacak. 


Xiaomi Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 5G

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