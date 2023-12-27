Xiaomi'nin otomobili için ilk görüntüler paylaşıldı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:55

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:58

Xiaomi'nin bir otomobil üzerinde çalıştığı haberleri hem otomotiv hem de teknoloji camiasında büyük yer bulmuştu. Araç hakkında yeni bilgiler geldikçe konuya olan ilginin artmasına bağlı olarak artık son aşamada ne zaman satışa sunulacağı da merak ediliyor.

Bu meraka biraz su serpmek adına Xiaomi SU7 olarak adlandırılan otomobili için resmi görseller yayınladı.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun'un yaptığı paylaşımla görseller ortaya çıktı. Jun'un yaptığı duyuruda öğrendiğimiz gibi 28 Aralık'taki etkinlikte şirketin otomobil teknolojilerine dair çalışmalarını göreceğiz.

Xiaomi'nin ilk elektrikli SUV modeli olacak araç tasarımsal olarak diğer elektrikli araçlara pek de benzemiyor. 20 inç alüminyum alaşamlı jantlara sahip olan parlak sarı renkli Brembo fren kaliperleri bulunacak araçta aynı zamanda çerçevisiz yan ayna tasarımı tercih edilmiş.

Araçla yalnızca bir otomobil tanıtmak değil aynı zamanda ekosistem oluşturulmak istendiği biliniyor.

Şirketin otomobil etkinliği 28 Aralık'ta düzenlenecek ve aracın burada tanıtılması beklenmiyor ancak özellikleri ve kullanılan teknolojilerin anlatılması bekleniyor.

Xiaomi elektrikli araç tarafında Tesla ile rekabet etmek istiyor.