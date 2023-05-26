Xiaomi yeni telefonunu tanıttı: İki ön kamera ile geliyor
Çinli teknoloji firması Xiaomi yeni telefonu Xiaomi Civi 3’ü tanıttı. Telefon iki adet 32 Megapiksel ön kamerası ile dikkat çekiyor.
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Xiaomi Civi 3 modelini tanıttı. Cihazda 6.5 inç, 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunan OLED bir ekranın olduğu görüldü.
Telefon gücünü ise MediaTek’in dimensity 8200-Ultra işlemcisinden alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile gelen Xiaomi Civi 3’ün depolama alanı tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Cihazın ön tarafında 32 Megapiksel iki adet kamera bulunuyor.
Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro kamerası var. 67W hızlı şarj desteği sunan model 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.
XIAOMI CIVI 3’ÜN FİYATI NE KADAR?
Xiaomi Civi 3’ün en düşük versiyonu olan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı versiyonu 353 dolardan satışa sunuluyor.
Diğer modellerinin fiyatı ise şöyle:
Xiaomi Civi 3, 12 GB RAM, 512 GB depolama alanı: 382 dolar
Xiaomi Civi 3, 16 GB RAM, 1 TB dahili depolama alanı: 424 dolar
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