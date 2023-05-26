Xiaomi yeni telefonunu tanıttı: İki ön kamera ile geliyor

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Xiaomi Civi 3 modelini tanıttı. Cihazda 6.5 inç, 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunan OLED bir ekranın olduğu görüldü.

Telefon gücünü ise MediaTek’in dimensity 8200-Ultra işlemcisinden alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile gelen Xiaomi Civi 3’ün depolama alanı tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Cihazın ön tarafında 32 Megapiksel iki adet kamera bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro kamerası var. 67W hızlı şarj desteği sunan model 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.