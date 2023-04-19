Akıllı bileklik ve kolye Xiaomi Smart Band 8 tanıtıldı

Farklı alanlarda kullanılabilir yapısıyla dikkat çeken akıllı bileklik Xiaomi Smart Band 8 tanıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:25
Akıllı bileklik ve kolye Xiaomi Smart Band 8 tanıtıldı
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Bir süredir konuşulan Xiaomi Smart Band 8 tanıtıldı. Akıllı bileklik kolye ve ayakkabı bağcığına takılarak da kullanılabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı da olan bileklik daha büyük bir ekran yapısıyla geliyor. 

SMART BAND 8'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ürün gamının çeşitliliği ile adından söz ettiren Xiaomi, akıllı bileklik tarafında da iddialı olduğu Smart Band 8'i tanıttı. 1.62 inç 60Hz ekranla gelen bileklik AMOLED ekrana sahip. Sürekli açık ekranın da bulunduğu Smart Band 8, 150'den fazla sporu otomatik olarak bünyesinde sunuyor.

Cihazın standart sürümü 34 dolarlık fiyata sahipken, NFC özelliği eklendiğinde 40 dolara çıkıyor.

Çin'de satışlar başladı ancak diğer ülkelere ne zaman geleceği ya da ne kadardan satışa çıkacağı bilinmiyor.


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