Xiaomi yeni tabletinin özellikleri ortaya çıktı

İddialara göre Xiaomi Redmi Pad 2 adlı tablet 1200x1920 piksel çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızı bulunan, 10.95 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Tabletin arka tarafında 8 Megapiksel ön tarafında ise 5 Megapiksel kamera bulunacağı tahmin ediliyor.