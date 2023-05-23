Xiaomi yeni tabletinin özellikleri ortaya çıktı
Çin merkezli teknoloji firmasını Xiaomi’nin yeni tableti Redmi Pad 2’nin özellikleri ortaya çıktı. Tabletin Android 13 işletim sistemi ile geleceği iddia edildi.
Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni tablet modelini tanıtmaya hazırlanıyor.
İddialara göre Xiaomi Redmi Pad 2 adlı tablet 1200x1920 piksel çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızı bulunan, 10.95 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Tabletin arka tarafında 8 Megapiksel ön tarafında ise 5 Megapiksel kamera bulunacağı tahmin ediliyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz gücünü Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisinden alacak. Android 13 işletim sistemi tabanlı MIUI 14 arayüz tasarımı ile gelecek tabletin fiyatı ve çıkış tarihi ise açıklanmadı.
Firma geçen sene Redmi Pad adlı tabletini piyasaya sürmüştü.
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