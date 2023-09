Huawei ardından Xiaomi 13T modelleri için 'Leica' imzalı kamera

Xiaomi kamera tarafında Leica ile iş birliği yaparak iddasını artırıyor. Xiaomi 13T modelleri kısa bir süre içinde tanıtılacak ve piyasaya sürülecek. Burada iki modelden söz ediliyor ve bir modelde Leica bir modelde standart kameranın tercih edileceği söyleniyor.

Xiaomi, 13T ve 13T Pro modellerinin tanıtımını gerçekleştirmeyi planlıyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa telefonlar eylül ayının sonlarında tanıtılacak. Tanıtılmadan önce telefon hakkında sızıntılar da gelmişti.

Yakın zaman önce ortaya çıkan sızıntı kameraları ve tasarımı kapsıyor.

Xiaomi 13T will be launched in 2 versions: one with Leica branding and the other without Leica branding.



Specifications of both phones are exactly the same. While some regions will receive the Leica-branded version, others will not.



