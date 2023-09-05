Huawei ardından Xiaomi 13T modelleri için 'Leica' imzalı kamera

Leica kamera ve lens tarafında önemli isimlerden ve Xiaomi 13T'ler için de karşımıza çıkıyor. Peki ayrıntılar neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:30
Huawei ardından Xiaomi 13T modelleri için 'Leica' imzalı kamera
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Xiaomi kamera tarafında Leica ile iş birliği yaparak iddasını artırıyor. Xiaomi 13T modelleri kısa bir süre içinde tanıtılacak ve piyasaya sürülecek. Burada iki modelden söz ediliyor ve bir modelde Leica bir modelde standart kameranın tercih edileceği söyleniyor.

KAMERA TARAFINDA İDDİA VAR

Xiaomi, 13T ve 13T Pro modellerinin tanıtımını gerçekleştirmeyi planlıyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa telefonlar eylül ayının sonlarında tanıtılacak. Tanıtılmadan önce telefon hakkında sızıntılar da gelmişti.

Yakın zaman önce ortaya çıkan sızıntı kameraları ve tasarımı kapsıyor.

 

Telefonlara ait olduğu söylenen ve sızdırılan görüntülerde Leica kameralar göz kırpıyor. Özellikle, 13T ve 13T Pro modelleri arasında farkı Leica kamera oluşturacak. Onun dışında özellik ve tasarım olarak telefonlar arasında bir fark bulunmayacak.


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