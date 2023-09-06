Xiaomi Watch S3 yolda! Hangi özellikleri sunacak?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:38

Akıllı saatleriyle ve bileklikleriyle önemli bir kitleye seslenen Xiaomi, Watch S2 modelinin yeni versiyonu tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi Watch S3, 520 mAh batarya kapasitesine, daha dinamik yenileme hızına ve özellikle pil ömrü konusunda bayak avantaj sağlayacak.

AKILLI SAAT BU YIL SONUNA KADAR TANITILABİLİR

Önceki modelde yer alan 1.43 inç AMOLED ekran çok daha büyüyecek.

Sızıntılarda saatin başka özelliği aktarılmadı ancak bu yıl sonunda düzenlenecek bir etkinlikte cihaz karşımıza çıkabilir.