Xiaomi’nin yeni giriş seviyesi cihazı hakkındaki detaylar
Xiaomi, cihazlarının tanıtılmadan internete düşmesiyle dikkat çekerken, yeni sızıntıda giriş seviyesi akıllı telefonu Redmi A1 üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Akıllı telefon tarafında çok daha uygun fiyatlı modelleri piyasaya çıkartmasıyla bilinen Xiaomi, özellikle giriş ve orta üst seviye telefonlarda oldukça iddialı. Türkiye’de de sıklıkla tercih edilen Xiaomi’nin akıllı telefonların çıkışını da pek çok kişi merak ediyor. Twitter üzerinden telefonun özelliklerini sızdıran Yogesh Brar, telefonun çok yakında geleceğini ve Nokia 2.3 ve Huawei Y5 2019 gibi giriş seviyesi telefonlarda da yer alan MediaTek Hello A22’nin tercih edileceğini düşünüyor.
Xiaomi'nin yeni giriş seviyesi telefonu dikkat çekecek detaylara sahip
Öte yandan Brar, A1’in MIUI yerine Andorid 12’nin Go sürümünü çalıştırabileceğini söylüyor. Hatırlatmakta fayda varki MIUI olmadan piyasaya çıkan son Xiaomi akıllı telefonu Mi A3 olmuştu. Cihazda yer alması beklenen diğer özellikler ise kısaca şu şekilde: Xi10W hızlı şarj desteğiyle gelecek 5.000mAh batarya ve ekran tarafında 60Hz’lik 6.5 inçlik IPS ekran olacak.
Elbette giriş seviyesi olduğu için akıllı telefona 2 GB RAM eklemesi beklenen şirketin 32 GB depolama alanını kullanıcıya sunması bekleniyor.
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