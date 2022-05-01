Xiaomi’ye ceza yağdı: Yasa dışı havaleden milyonlarca dolara el kondu
Hindistan, yasa dışı havale yaptığı nedeniyle Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el koydu. Xiaomi konuya ilişkin: “Hindistan versiyonu ürünlerimizde kullanılan lisanslı teknolojiler ve IP’ler için yaptığımız için telif ödemelerinin yasal olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu.
Hindistan İcra Müdürlüğü, döviz yasalarını ihlal ettiği için teknoloji devi Xiaomi’nin 725 milyon dolar değerindeki parasına el koyduğunu açıkladı. İcra Kurumu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Xiaomi’nin telif hakkı kisvesi altında üç tane yabancı kuruluşa 725 milyon dolar havale ettiğinden dolayı bunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Teknoloji firması, konuyla ilgili açıklama yaptı.
XİAOMİ, PARAYI GÖNDERİRKEN YANILTICI BİLGİ SAĞLAMIŞ
Shift Delete'in haberine göre, Hindistan İcra Müdürlüğü, Xiaomi’nin ABD merkezli yabancı şirketlere para gönderirken bankalara yanıltıcı bilgi verdiğini açıkladı. Müdürlük, sene başından beri Xiaomi Hindistan Eski Başkanı da olmak üzere birçok Çinli teknoloji firmasını vergi ile ilgili sorgulama yapmak için yanına çağırdı.
Xiaomi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:
“Hindistan versiyonu ürünlerimizde kullanılan lisanslı teknolojiler ve IP’ler için yaptığımız için telif ödemelerinin yasal olduğuna inanıyoruz.”
Xiaomi, Hindistan’ın ulusal güvenlik endişelerinden dolayı Çin uygulamalarını yasaklamasından sonra bazı uygulamalarına 'Hindistan’da üretildi' diye etiketlemeye başladı. 2 sene önce yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle Hindistan Çin’e ait 100’den fazla uygulamayı ülkede yasakladı. Analistler, teknoloji devinin yaptığı bu uygulamayla kendini ana firmadan uzaklaştırmaya başladığını söyledi.
Xiaomi ayrıca 725 milyon doların havale edilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Telif hakkı adına bu kadar büyük miktarlar, Çinli ana grup kuruluşlarının talimatları üzerine havale edildi.”
Şirket, ek olarak ABD merkezli iki kuruluşa havale edilen paranın da Xiaomi grup kuruluşlarının nihai kararına olduğunu belirtti.
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