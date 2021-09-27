Salcomp Xiaomi'de mücadele kazanımla sonuçladı: İşten atılan 170 kişi, geri alındı
Türk Metal Sendikası, Salcomp Xiaomi’de elektronik firmasında işyerinden atılan 170 kişinin geri alındığını ve toplu iş görüşmeleri için müzakereye başlayacaklarını duyurdu.
Türk Metal Sendikası, Salcomp Xiaomi’de elektronik firmasında işverenle toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlayacaklarını duyurdu.
Açıklamada, “Günlerce devam eden eylemler neticesinde işveren tarafı ile yapılan görüşmeler olumlu bir seyirde devam etmiş ve bugün itibari ile tam mutabakat sağlanmıştır. İşten atılan arkadaşlarımızın tamamı işe geri alınmıştır” denildi.
Türk Metal İstanbul 1 Nolu Şube, Salcomp Xiaomi’de, 6 Eylül 2021’de yetki tespit belgesi almıştı. Bunun üzerine işveren 170 kişiyi işten çıkartmıştı.
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın işçilerin işe iadesi ve müzakerelerin başlamasına ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
“İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren Salcomp Xiaomi işyerinde günlerce devam eden eylemler neticesinde işveren tarafı ile yapılan görüşmeler olumlu bir seyirde devam etmiş ve bugün itibari ile tam mutabakat sağlanmıştır. Buna göre işten atılan arkadaşlarımızın tamamı işe geri alınmıştır. İşveren yetki tespitine yaptığı itirazı hemen kaldıracak olup, itirazın çekilmesinin ardından kesinleşen yetkimiz ile birlikte işyerinde geçerli olacak toplu iş sözleşmesi sürecimiz ise süratle başlayacaktır. Her zaman olduğu gibi Xiaomi’de zafer Türk Metal’li metal emekçilerinin olmuştur. Salcomp Xiaomi emekçilerine büyük ailemize hoş geldiniz diyorum.”
İlgili Haberler
- Pegasus’ta sendikalı olmak isterken işinden olan çalışan yargı yolunda
- Zor yıllar ve sarı sendikacılık - Dr. Engin ÜNSAL
- Yolcu treni, istasyonda bekleyen YHT’ye çarptı. Sendika: Liyakatsizlik sonucu
- Yemeksepeti İşçi Komitesi 'sendika' yetkisini aldı: Sömürüye dur demenin vakti!
- Bu da kira anketi: Ankete katılanların yüzde 96,5'inin görüşü aynı
- Son ankette AKP'ye büyük şok
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor