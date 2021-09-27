Salcomp Xiaomi'de mücadele kazanımla sonuçladı: İşten atılan 170 kişi, geri alındı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:47

Türk Metal Sendikası, Salcomp Xiaomi’de elektronik firmasında işverenle toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, “Günlerce devam eden eylemler neticesinde işveren tarafı ile yapılan görüşmeler olumlu bir seyirde devam etmiş ve bugün itibari ile tam mutabakat sağlanmıştır. İşten atılan arkadaşlarımızın tamamı işe geri alınmıştır” denildi.

Türk Metal İstanbul 1 Nolu Şube, Salcomp Xiaomi’de, 6 Eylül 2021’de yetki tespit belgesi almıştı. Bunun üzerine işveren 170 kişiyi işten çıkartmıştı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın işçilerin işe iadesi ve müzakerelerin başlamasına ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

“İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren Salcomp Xiaomi işyerinde günlerce devam eden eylemler neticesinde işveren tarafı ile yapılan görüşmeler olumlu bir seyirde devam etmiş ve bugün itibari ile tam mutabakat sağlanmıştır. Buna göre işten atılan arkadaşlarımızın tamamı işe geri alınmıştır. İşveren yetki tespitine yaptığı itirazı hemen kaldıracak olup, itirazın çekilmesinin ardından kesinleşen yetkimiz ile birlikte işyerinde geçerli olacak toplu iş sözleşmesi sürecimiz ise süratle başlayacaktır. Her zaman olduğu gibi Xiaomi’de zafer Türk Metal’li metal emekçilerinin olmuştur. Salcomp Xiaomi emekçilerine büyük ailemize hoş geldiniz diyorum.”



