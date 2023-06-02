Yaban arıları da kültürel aktarım yapabiliyor

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 05:20

Kültür, en temelde, toplumda paylaşılan, sosyal olarak öğrenilmiş davranışları ifade eder. 20. yüzyılın ortalarına kadar bu yeteneğin insana özgü bir şey olduğu düşünülüyordu. Ancak kültürün diğer birçok canlı türlerinde de var olduğu artık biliniyor. Şimdi bu kervana arılar da katıldı. Yeni bir çalışmaya göre, arılar zorluklarla başa çıkmak için birbirlerinden öğreniyorlar, kendilerine özgü bir çözümleme kültürü oluşturuyor ve kültürel aktarım yapabiliyorlar.

Araştırmacılar, iki farklı tuzak türünü kullanarak deneyler yaptı. Bir tuzakta, arıların, bir ipliği çekerek, bir kapak açarak ve bir kavanozun içindeki şekerli çözeltiye ulaşarak yiyeceklerini alabilecekleri bir düzenek vardı. Diğer tuzak ise, bir ipi ısırarak, bir kapak açarak ve bir tüpün içindeki şekerli çözeltiye ulaşarak yiyeceklerini alabilecekleri bir düzenekti.

YENİ TEKNİKLER

İlk deneylerde, arıların her iki tuzak türünü de çözmekte zorlandıkları görüldü. Ancak daha sonraki deneylerde, arılar önceki deneylerdeki tecrübelerini kullanarak, tuzaklardan yiyecek çıkarmak için daha etkili yöntemler geliştirdiler. Örneğin, ipliği kaldırarak veya ısırmak yerine, kapaktaki mandalı açmak için kafayla baskı uygulama gibi yeni teknikler geliştirdiler. Araştırmacılar, her koloninin kendi kendine öğrenme süreci ile evrimleşen çözümleme kültürünün, yaban arısı türlerinin genel zekâsına ve adaptasyon yeteneğine katkıda bulunabileceğini düşünüyorlar. Bu sonuçlar, arı türlerinin, yalnızca bir arı değil, aynı zamanda bir kolektif olarak da öğrenme yeteneklerine sahip olduğunu gösteriyor.

https://www.scientificamerican.com/article/bumblebees-show-off-their-own-puzzle-solving-culture/