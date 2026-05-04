Yandex yapay zeka destekli reklam altyapısını güncelledi

4.05.2026 20:04:00
Yandex Ads, reklam altyapısında güncelleme gerçekleştirerek üretken yapay zeka destekli öneri teknolojisi ARGUS'u devreye aldı.

Yandex'ten yapılan açıklamaya göre, Yandex Ads'in sinir ağı altyapısında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı güncelleme getirildi. ARGUS teknolojisi sayesinde, reklam sisteminin anonimleştirilmiş veriyi işleme kapasitesi 30 kat arttı.

Sistem, reklamları yalnızca birkaç haftalık verilerle sınırlı tutmak yerine, yüksek gizlilik standartlarını koruyarak kullanıcıların bir yıla yayılan ilgi alanları ve davranışlarına göre analiz ediyor. Bu sayede kullanıcılara çok daha kişiselleştirilmiş reklamlar sunuluyor.

Söz konusu teknolojiyle işletmeler, kullanıcıların ihtiyaç ve niyetlerine daha doğru şekilde uyum sağlarken, kullanıcılar da dünya genelindeki 600 binden fazla reklamverenin sunduğu uygun seçenekleri görebiliyor.

Her biri belirli bir göreve odaklanan onlarca yapay sinir ağından oluşan ARGUS, tıklama ve dönüşüm olasılıklarını tahmin etmenin yanı sıra kullanıcıların reklamlarla ne zaman, nerede ve nasıl etkileşime geçtiğine dair bağlamsal sinyalleri de analiz ediyor.

Modellerin birlikte çalışmasıyla oluşturulan birleşik sistem, Yandex Türkiye ekosistemi ve Yandex Reklam Ağı genelinde en alakalı reklamların sunulmasına olanak tanıyor.

Önceki dönemlerde daha çok kısa vadeli sinyallere dayanan reklam hedefleme süresi, yeni teknolojiyle anonimleştirilmiş verileri kapsayacak şekilde bir yıla çıkarıldı.

Etkin hafızası 30 kat artan sistemin sinir ağları, bağlamsal analiz için artık 256 yerine 8 bin olayı işleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörü Edita Yıldız, Yandex Ads'in saniyede 1,2 milyondan fazla isteği işlerken, her gün sinir ağı destekli yaklaşık 10 milyar olayı yönettiğini belirtti.

