Yapay zeka 30 saniyede yürüyebilen robot tasarladı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 11:31

Güncelleme: 13.10.2023 - 11:31

Yapay zeka, bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon üzerinde 30 saniye içinde otonom bir robot tasarlayabilir.

Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yakında yayınlanması beklenen makalede bildirildiği gibi çoğu robot daha karmaşık görevler yerine düz çizgiler boyunca ilerleyen basit makineler. (Ancak ilginç bir şekilde, her zaman sürünmek, bir kurtçuk gibi hareket etmek veya kayarak hareket etmek yerine bacaklar geliştirmeye eğilim gösteriyorlar.) Northwestern Üniversitesinde bilgisayar bilimcisi ve mühendis olan ve araştırmanın yazarı Sam Kriegman geliştirdikleri yöntemin robot tasarımını demokratikleştirebileceğini söylüyor.

Geliştirilen yapay zeka sistemi sayesinde sadece 26 saniyede yürüyen bir robot tasarlanabildi.

"Yapay zeka ile tasarım yapabilmek için yeterli hesaplama gücüne sahip olan sadece büyük şirketler, hükümetler ve büyük akademik kuruluşlar olduğunda, sorulan soruların çeşitliliğini gerçekten sınırlar," diyor Kriegman. "Bu araçların erişilebilirliğini artırmak gerçekten heyecan verici bir şey."

Yapay zeka şimdi makaleler yazabiliyor ya da araba sürebiliyor, bu yüzden tasarım mantıklı bir sonraki yapabileceği şey olarak görülebilir. Ancak bir diğer yandan araştırmada yer almayan Columbia Üniversitesinden bir robotik uzmanı olan Hod Lipson da gerçek dünya ürünlerini etkili bir şekilde tasarlayabilen bir algoritma oluşturmanın kolay olmadığını düşünüyor.

Lipson, yeni araştırma hakkında "Birçok soru hala cevapsız kalsa da bu ileriye dönük büyük bir adım" diyor.

Bu yöntem, belirli bir görevi yapabilen robotlar yaratmak için simüle edilmiş evrimin bir versiyonunu kullanıyor - bu durumda ileriye doğru hareket oluyor. Daha önce evrim geçirmiş robotlar yaratmak, rastgele değişiklikler üretmeyi, bunları test etmeyi, en iyi performans gösterenleri yeni değişikliklerle iyileştirmeyi ve bu sürümleri yeniden test etmeyi içeriyordu. Kriegman'a göre bu, oldukça fazla hesaplama gücü gerektiriyor.

Kriegman ve meslektaşları rastgele oluşturulan bir robot gövde tasarımıyla başladılar, ancak farklı olarak algoritmaya ideallariyle karşılaştırıldığında bir vücut planının verilen görevi ne kadar iyi yapacağını değerlendirme yeteneği kazandırdılar, Her iterasyon için yapay zeka, başarıya ulaşma olasılığı en yüksek olan yolları bulmaya odaklanabiliyor. Kriegman, "Bir mutasyonun iyi mi yoksa kötü mü olacağını görmesi için -algoritmaya- bir yol sağladık," diyor.

Bilgisayar simülasyonlarında, araştırmacılar robotlarını rastgele şekillerle başlattılar, yapay zekaya kara tabanlı hareket geliştirme hedefini verdiler ve ardından yeni oluşan robotları sanal bir ortamda evrimleştirdiler. Optimal bir duruma ulaşmak sadece 10 simülasyon ve birkaç saniye sürdü. İlk hareketsiz vücut tasarımından, robotlar ortalama bir insanın yürüme hızının yaklaşık yarısı kadar hareket etmeyi başardılar. Ayrıca robotlar sürekli olarak bacaklar geliştirdi ve yürümeye başladılar. Lipson'a göre, birkaç iterasyonla yapay zeka, rastgele bir formdan işlevsel bir şey inşa edebilmesi etkileyiciydi.

Simülasyonların pratikte çalışıp çalışmadığını görmek için araştırmacılar, en iyi performans gösteren robotlarının örneklerini tasarımın 3 boyutlu bir baskısını yaparak ve silikonla doldurarak inşa ettiler. Şeklin küçük boşluklarına hava pompalayarak kasların kasılma ve genişleme sürecini taklit ettiler. Ortaya çıkan robotlar, küçük blokları sürünerek geçmeye başladılar.

Geliştirilen robotlar oldukça basit olan ve sadece bir görevi tamamlayabilen robotlar olsa da daha gelişmiş robot tasarımına bir adım temsil ediyor. Bu ilerleyen süreçte çok daha gelişmiş sistemlerin kolaylıkla üretilebileceğine gösteriyor.

Bu sistemler; iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olabilecek yeni nesil pilleri tasarlamaktan, şu anda tedavi edilemeyen hastalıklar için yeni antibiyotikler ve ilaçlar bulmaya kadar bir dizi çözülemeyen sorunu çözebilir.