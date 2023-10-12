Adobe'den yeni yapay zeka: Videoların pikselini arttırıyor

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:24

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:24

Adobe, düşük çözünürlüklü GIF'lerin ve video görüntülerinin kalitesini büyük ölçüde artıran yapay zeka destekli deneysel bir yükseltme aracı geliştirdi. Henüz tam teşekküllü bir uygulama veya özellik olmayan bu araç, önemli bir potansiyele sahip.

Adobe'nin "Project Res-Up" adlı bu aracı, video çözünürlüğünü artırırken keskinlik ve ayrıntıları iyileştirmek için difüzyon tabanlı yukarı örnekleme teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, veriler üzerinden yeni veriler üreterek çalışıyor.

Bir karşılaştırmada, Adobe, "The Red House" (1947) filminden bir klibi aldı ve 480 x 360 piksel çözünürlüğünden 1280 x 960 piksele yükselterek toplam piksel sayısını yüzde 675 artırdı. Yapay zeka, bulanıklığı giderdi, yeni ayrıntılar ekledi ve genel görüntüyü daha net hale getirdi.

Proje, düşük çözünürlüklü videoları düzelten ve ayrıntıları artıran bir araca sahip. Adobe bu teknolojiyi, popüler düzenleme uygulamaları olan Adobe Premiere Pro veya Express gibi platformlara entegre etmeyi planlıyor. Bu, eski aile videolarınızı veya düşük kaliteli görüntüleri düzenlerken büyük bir yardımcı olabilir.



