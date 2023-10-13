Google Aramalar'a yapay zekalı yeni dokunuş

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:35

Güncelleme: 13.10.2023 - 10:35

Google yapay zeka yatırımlarını artırmaya devam ederken, 'aramalar' bölümü için yeni bir özellik test ediyor. Yapay zeka destekli görsel oluşturma aracını kısıtlı kullanıcı ile test eden Google, bu özellikle birlikte kullanıcılara arama yaparken görsel oluşturma imkanı sunmuş olacak.

GOOGLE ARAMA İÇİN YAPAY ZEKALI GÖRSEL OLUŞTURMA ARACI

Üretken Arama Deneyimi olarak adlandırılan yapay zeka desteği, Google'ın I/O etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkmıştı. Kısaca SGE olarak adlandırılan bu destek, ChatGPT gibi kullanıcıların sorularına cevap veren bir yapıdaydı. Yapılan açıklamaya göre buna artık 'görsel oluşturma' süreci de dahil oluyor.

Kullanıcılar, diğer görsel oluşturma araçları gibi bazı metin komutları girmesi gerekecek. Buraya girdikleri metinler ile Google Arama üzerinden görsellerini ulaştırması mümkün olacak.

Google tarafından bir örnekle açıklandığı gibi, “Şef şapkası giyen ve kahvaltı hazırlayan bir kapibara resmi çiz.” yazıldığı zaman şu görsel oluşturuluyor;

Google ayrıca burada oluşturulan görsellerin telifle ilgili bir sorun çıkartmayacak şekilde hazırlanacağının altını çizdi. Burada oluşturulan görsellerde filigra yer alacak ve 18 yaş sınırının da ekeleceği belirtildi.