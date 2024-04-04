Yapay zeka aracı 3 dakikalık şarkılar yapmaya başladı

Stable Audio, yapay zeka kullanılarak şarkı yapmaya olanak sağlıyor. Artık 3 dakikayı bulan parçalar yapılabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:47
Yapay zeka aracı 3 dakikalık şarkılar yapmaya başladı
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Yapay zeka araçlarının yükselişi devam ediyor. Stability AI, Stable Audio ile müzik ya da şarkılar oluşturmak mümkündü ancak yetersizdi. Yeni güncelleme sürümü Stable Audio 2.0 ile artık 3 dakikalık parçalar oluşturulabiliyor.

ARAÇ, KULLANICILARIN OLUŞTURDUĞU SES ÖRNEKLERİNDEN YAPAY ZEKA DESTEĞİ İLE ŞARKILAR ÜRETİYOR

Yapay zeka desteği ile kısa sürede şarkılar üretmeyi sağlayan aracı yönlendirmek de mümkün. 

Stable Audio 2.0 ücretsiz bir şekilde denenebiliyor.


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