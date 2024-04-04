Yapay zeka çağının güvenlik endişeleri büyüyor

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:30

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:30

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, Kaspersky araştırması, darknet pazarlarında deepfake oluşturma araçlarının ve hizmetlerinin yer aldığını tespit etti. Bu hizmetler dolandırıcılık, şantaj ve gizli verilerin çalınması gibi çeşitli amaçlar için yapay zeka yardımıyla video oluşturma imkanı sunuyor.

Kaspersky uzmanlarının tahminlerine göre, bir dakikalık deepfake video 300 dolar gibi düşük bir fiyata satın alınabiliyor.

İNSANLARIN ANCAK YÜZDE 25'İ DEEPFAKE'İ AYIRABİLİYOR

İnternet kullanıcıları arasında dijital okuryazarlık konusunda önemli bir uçurum olduğu konusunda da endişeler var. Yakın zamanda yapılan Kaspersky İş Dijitalleşme Anketi'ne göre Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde ankete katılan çalışanların yüzde 51'i bir deepfake'i gerçek bir görüntüden ayırt edebileceklerini söyledi.

Yapılan testte yalnızca yüzde 25'i gerçek bir görüntüyü yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görüntüden ayırt edebildi. Kimlik avı ve diğer sosyal mühendislik saldırılarının birincil hedeflerinin genellikle çalışanlar olduğu düşünüldüğünde, bu durum, kurumların risk altında olması anlamına geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Baş Veri Bilimcisi Vladislav Tushkanov, yüksek kaliteli deepfake yaratacak teknolojiler henüz yaygın olarak bulunmadığını belirterek, bu teknolojinin en olası kullanım alanlarından birinin gerçek zamanlı sesler üreterek başka birinin kimliğine bürünmek olduğunu kaydetti.

Çok uluslu bir firmada çalışan bir finans görevlisinin deepfake teknolojisi yardımıyla bir video konferans görüşmesinde dolandırıcılar tarafından şirketin finans müdürü gibi davranılarak 25 milyon dolar aktarmak üzere kandırıldığını hatırlatan Tushkanov, "Deepfake'lerin yalnızca işletmeler için değil, aynı zamanda bireysel kullanıcılar için de bir tehdit olduğunu unutmamak önemlidir. Yanlış bilgi yayarlar, dolandırıcılık amacıyla kullanılırlar veya rızası olmadan başka birinin kimliğine bürünürler. Bu korunulması gereken ve büyüyen bir siber tehdit." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, deepfake'lerin oluşturduğu çeşitli tehditlere karşı korunmak için kişilere ve işletmelere şu önerileri sundu: