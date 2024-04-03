Apple'dan GPT-4'e rakip yapay zeka sistemi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 00:01

Güncelleme: 03.04.2024 - 00:01

Yapay zekanın inanılmaz yükselişi içinde Apple'ın diğer şirketlere göre daha az görünür olduğu biliniyor. Apple, yapay zeka odağında çalışmalarını gizli kapaklı sürdürse de yeni ortaya çıktığı kadarıyla Apple araştırmacıları ReALM adı verilen bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

iOS 18 ile karşımıza çıkması beklenen sistemin Siri'ye entegre şekilde kullanılması planlanıyor.

GPT-4'E GÖRE DAHA İYİ SONUÇ SUNUYOR

Söylenene göre ReALM, sesli asistanların kullanıcılardan gelen komutları anlama ve yanıtlama şeklini değiştirecek. Sesli asistanla etkileşimin daha doğal hale gelmesi için geliştirilen yapay zeka sisteminin GPT-4'ünün yetenekleri de dahil olmak üzere geleneksel yöntemlerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.

Apple araştırmacıları, bu stratejinin, referans çözümleme görevleri için dil modellerinin özel ince ayarıyla bir araya getirildiğinde diğer sistemlere göre daha becerikli hale geldiğini söylüyor.

ReALM, kullanıcıların, kesin ve ayrıntılı talimatlara ihtiyaç duymadan, ekranlarında o anda görüntüledikleri dijital asistanlarla çok daha verimli bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayabilir. Bu, sürücülerin araç kullanırken sistemlerinde gezinmesine yardımcı olmaktan, engelli kullanıcılara sesli ve doğal iletişim ile asistanlık gibi çeşitli ortamlarda bu asistanları çok daha kullanışlı hale getirme potansiyeline sahip olmasıyla gündeme geliyor.