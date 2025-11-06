Yapay zeka destekli akıllı yüzük tanıtıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 20:07:00
Yapay zeka yüzüklere kadar ulaştı. Sanbar isimli şirket yeni Stream Ring akıllı giyilebilir ürününü tanıttı.

Yapay zekanın giyilebilir cihazlara ulaştığını görüyoruz. Akıllı kulaklıklardan VR cihazlara kadar pek çok alanda yer alan yapay zeka bu sefer de akıllı yüzüğe entegre oldu. Eski Meta mühendislerinin kurduğu Sanbar isimli teknoloji şirketinin bir ürünü olarak tanıtılan Stream Ring, yapay zeka desteğine sahip olarak öne çıkıyor.

YAPAY ZEKA ARTIK AKILLI YÜZÜKLERDE

Cihazın yapay zekadan aldığı özelliklerden biri tek tuşa basarak sesli notlar alabilmesi. Cihazın uygulamasına kaydedilen bu notlara daha sonra bakabiliyorsunuz. Öte yandan üründe iç ses adı verilen bir özellik var. Bu özellik, kullanan kişinin sesini taklit ederek cevaplar verebiliyor. 

Bu şekilde bir özelliğin eklenmesinin sebebi ise kullanıcıyla yüzük arasında gerçek anlamda bir iç ses ilişkisinin kurulmasının istenmesi.

Cihazda bunların dışında dokunma hareketleriyle müzik kontrolü sağlanacak.

Ürün ABD'de 249 dolardan ön siparişe açılsa da kullanıcılara ulaşmasının 2026 yılını bulacağı söyleniyor. 

İlgili Konular: #Yapay zeka #akıllı yüzük #giyilebilir cihazlar

