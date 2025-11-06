PlayStation Portal için beklenen bulut oyun desteği sunuldu

PlayStation Portal için bir süredir geleceği konuşulan bulut oyun desteği 5 Kasım itibarıyla PlayStation Plus Premium abonelerine sunuldu. Bu imkan sayesinde oyuncular PS5 konsoluna bağlı kalmak zorunda olmadan oyunları oynayabiliyor.

PlayStation Plus kataloğundaki oyunlar ya da kullanıcıların kütüphanesinde yer alan oyunlar sadece internet bağlantısı ile oynanabiliyor.

PlayStation Portal ilk olarak Kasım 2023'te piyasaya sürüldüğünden beri, Wi-Fi desteği ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri gibi güncellemelerle geliştirildi.