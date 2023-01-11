Yapay zekaya niyet mektubu yazdırıldı: Görüşmeye çağrıldı!

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:15

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:15

Business Insider muhabiri Beatrice Nolan'ın görüştüğü işe alım uzmanları, mektupların görüşmeye çağırılmak için yeterli olduğu sonucuna vardı.

Sohbet botu, gelmiş geçmiş en iyi yapay zeka dil modeli diye anılan GPT-3 tabanlı.

DAHA ÖNCE ÖDEV BİLE YAZDIRILMIŞTI ŞİMDİ İSE NİYET MEKTUBUNU İSABETLİ YAZDI!



Model, ChatGPT versiyonuyla kullanıcılara 2022'nin sonunda açılmış ve internette büyük bir trend haline gelmişti.

Bazı kullanıcılar ChatGPT'ye şiir veya öykü yazdırırken, öğrencilerin de yapay zekanın hazırladığı yazıları ödev olarak teslim ettiği ve iyi notlar aldığı ortaya çıkmıştı.

ChatGPT aynı zamanda röportaj soruları veya resmi e-postalar hazırlayarak da dikkatleri üzerine çekiyor.

Nolan'ın deneyinde ise iş başvurularında istenen niyet mektuplarının da yapay zekaya yazdırılma ihtimali gündeme geldi.

"Hayattaki en sıkıcı görevlerden biri olan iş başvurusunda yapay zekanın kullanışlı olup olmadığını görmek istedim" diyen Nolan, ChatGPT'ye iş tanımı ve işe başvuran farazi kişinin deneyimlerine dair bilgi verdi.

Independent Türkçe'nin çevirdiği ve aktardığı haberde muhabir bunun ardından sohbet botundan niyet mektubu hazırlamasını istedi ve elde ettiği çıktıları iki işe alım görevlisiyle paylaştı.

Birleşik Krallık merkezli iş bulma şirketi Reed'de uzman olarak çalışan Chris Willsher, "Muhtemelen bunun gerçek bir aday tarafından yazıldığını düşünürüz ve ardından bir görüşme yaparız" cevabını verdi.

"Mektubun yapısı iyi" diyen Willsher, şöyle ekledi:

Ancak ilgili pozisyon için başvurdukları şirkete dair daha fazla ayrıntı vermesi gerekiyor.

Yazılım şirketi Jobber'in "yetenek avcısı" Stephanie Petry de ChatGPT'nin muhasebeci pozisyonu için yaptığı başvuruyu "epey iyi" diye nitelendirdi.

"Hakkında daha iyi bir fikir edinebilmek için bu adayı görüşmeye çağırırdım" diyen Petry, sosyal medya asistanlığı için yazılan bir diğer niyet mektubunu o kadar beğenmedi.

Bu mektubun "karakterden yoksun olduğunu" söyleyen uzman, sözlerine şöyle devam etti:

Öte yandan o kişiyi biraz daha yakından tanımak istememi sağlayacak kadar resmi ve profesyonel görünüyorlar.