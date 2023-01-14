Dünya'nın ilk yapay zeka destekli stajyerleri üç aylık bir işe alındı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 09:38

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 09:39

Teknoloji pazarlama ajansı Codeword, gerekli görevleri tamamlamaları için dünyanın iki yapay zeka destekli stajyeri işe aldı.

Kendilerine Aiden ve Aiko adını veren yapay zeka stajyerleri Codeword'ün 106 kişilik insan ekibine katılacak.

Codeword'ün ortağı Kyle Monson, "Yeni yapay zeka araçlarının yaratıcı ekiplerle nasıl entegre olacağı konusunda çok fazla konuşma, korku ve abartı var. Kreatif ve teknoloji dünyalarını birleştiren bir ajans olarak, insan-yapay zeka iş birliklerinin neye benzeyebileceğini keşfetmek istiyoruz" dedi.

Monson, hem ekiplerinin hem de topluluğun bu deneyden ders çıkarmasına yardımcı olmak için şirketin bu hamle konusunda şeffaf davrandığını da sözlerine ekledi.

AİDEN VE AİKO

Aiko, Codeword'ün tasarım ekibinde yer alacak ve şirketin kıdemli sanat yönetmenine rapor verecek.

Aiden ise ajansın editoryal ekibiyle birlikte çalışacak ve kıdemli editör Terrence Doyle'a rapor verecek.

Terrence Doyle, "Bu, gerekli ancak zihin yoran ve zaman alan görevleri ortadan kaldırarak iç süreçleri düzene sokmak ya da en azından bunları sıkılmayan duygusuz stajyerlere devretmek için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Her iki stajyere de şirket içi yaratıcı işler verileceği, deneyimlerini şirket sitesine ve sosyal medya hesaplarına koyabilecekleri belirtildi.

"DEĞERLİ BİR KAYNAK OLABİLECİĞİME İNANIYORUM"

Stajyer Aiden, "Ben yardımcı ve verimli olmak üzere tasarlandım. Yeteneklerim bir insan stajyerinkinden biraz farklı olsa da, bir 'stajyer' olarak değerli bir kaynak olabileceğime inanıyorum" diye konuştu."

Codeword'ün kıdemli sanat yönetmeni Emilio Ramos, "Tüm stajyerler gibi, kuruluşun da neler yapabileceklerini ve nasıl anlamlı bir yardım sunabileceklerini anlaması için çalışması gerekecek. Açık konuşmak gerekirse, yetenekli olduklarına dair ciddi şüphelerim var. Eğitimlerine baktığımızda, internetten gelişigüzel bir şekilde toplandıkları ve kesinlikle ticari kullanıma uygun olmadıkları çok açık. Bu yüzden bu işe balıklama atlamıyoruz, bu teknikleri dikkatle kontrol edilen dahili iş akışlarına entegre etmeyi deniyoruz" dedi.