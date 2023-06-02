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Yapay zekâ destekli lenssiz kamera tanıtıldı!

Lensi olmayan ve sadece yapay zekâ ile fotoğraf çekebilen Paragraphica adlı bir kamera üretildi. Kamera, optik yerine konum verileri ve yapay zekâ kullanılarak görüntüler oluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:19
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Tasarımcı Bjørn Karmann, yapay zekâ ve konum bilgilerini kullanarak fotoğraf üreten kamera tasarladı.

'Paragraphica' adlı kamera geleneksel versiyonlarının aksine bünyesinde lens ve optik bulundurmuyor. Bunun yerine kamera; adres, yakında bulunan yerler, saat ve hatta hava durumu gibi alandaki verileri topluyor. Toplanan bu veriler aracılığıyla, fotoğrafı çekilecek alan ile ilgili bir metin yazılıyor. Kullanıcılar daha sonra ortaya çıkan görüntüyü kameranın üzerinde bulunan üç adet kadrandan ayarlayabiliyor. 

Kamera; konum verilerini bulmak için Noodl, kod yazımı için de Python kullanıyor. Görüntüyü oluşturma aşaması için ise , Stable Diffusion adlı yapay zekâ tercih ediliyor.


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