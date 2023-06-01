HP, yapay zeka destekli yeni tür bilgisayarını piyasaya sürecek

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:58

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:58

Yapay zeka sistemlerinin özellikle birkaç yıl içinde bütün sektörleri değiştirdiğini gördük. Teknoloji ise bunun başında geliyor. Bilgisayarların da bu noktada değişeceğine vurgu yapan HP CEO'su Enrique Lores, CNBC'ye yaptığı açıklamalarda yapay zekanın bilgisayar endüstrisini de kökten değiştirdiğini söyledi. Bu değişimin kendi şirketi için de olacağını ve 2024 yılında piyasaya yeni bir bilgisayar türü kazandıracaklarını aktardı.

BİLGİSAYARLAR DA BU BAĞLAMDA DEĞİŞECEK

HP, bilgisayar tarafında söz sahibi şirketlerden biri. Bu açıdan bakıldığında 'yeni bir tür' ortaya çıkartması şaşırtmıyor olsa da söylendiği kadarıyla bu yeni tür; çok hızlı ve rekor denebilecek bir sürede hesap tabloloları oluşturabilecek. Verileri analiz edebilecek ve bunları raporlayacak.

HP'ye bu noktada yanında AMD, NVIDIA ve Qualcomm yer alacak. Bu gibi şirketlerin yanında HP aynı zamanda yazılım geliştirciler ile de iş birliği yaptığı belirtildi.

Buradaki önemli nokta ise veri analizi önemli ölçüde artarken gizili bilgilerin üçüncü taraf sunucularına iletmeyecek olması. Yani yapay zekanın güvenlik sorununu ortadan kaldıracak bir sistem üzerinde çalışılıyor.

Yeni bir PC kategorisi yaratmak için bir fırsat olduğuna inan Lores, yapay zeka destekli PC'lerin ne olduğunu yeniden tanımlayacaklarını vurguluyor. Çığır açması beklenen bu bilgisayarların 2024 yılında karşımıza çıkacağı müjdelendi.