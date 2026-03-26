Yapay zeka döneminde dijital alışkanlıkları güncellemek gerekiyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka araçlarıyla donatılmış akıllı cihazların ve kesintisiz çalışan dijital hizmetlerin günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle, birkaç yıl öncesinin siber güvenlik alışkanlıkları artık yeterli gelmeyebiliyor.

Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinden, kullanıcıları kişisel bilgilerini paylaşmaya teşvik eden sosyal medya akımlarına kadar dijital etkileşim biçimleri hızla evriliyor. Kaspersky uzmanları da çevrimiçi ortamda korunmaya yardımcı olacak tavsiyeleri paylaştı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNİ ANLAMAK ÇOK DAHA ZOR

Buna göre, doğrulama taleplerine karşı temkinli olunması çevrimiçi ortamda korunmak açısından büyük önem taşıyor. Pek çok dolandırıcılık yöntemi, hesap onayı, ödeme bilgisi güncellemesi veya giriş denemesi onayı gibi meşru doğrulama süreçlerini taklit ediyor.

Kullanıcılar sıkça karşılaştıkları güvenlik uyarılarına alıştıkları için bu taleplere düşünmeden yanıt verebiliyor. Doğrulama kodlarını veya kişisel bilgileri paylaşmadan önce temkinli olunması, talebin doğruluğunun resmi internet siteleri üzerinden veya hizmet sağlayıcıyla doğrudan iletişime geçerek teyit edilmesi olası risklerden korunmak adına büyük önem taşıyor.

Sağlıklı yapay zeka kullanım alışkanlıkları edinilmesi de risklerden korunmak adına önemli konular arasında yer alıyor. Yapay zeka asistanları, sohbet botları ve içerik üretim uygulamaları her ne kadar kolaylık ve eğlence sunsa da, bu platformlara yüksek çözünürlüklü fotoğraflar veya kişisel bilgiler yüklemek ciddi gizlilik riskleri barındırıyor.

Yüz görüntüleri biyometrik kimlik doğrulayıcı olarak kullanılabilirken bir kez paylaşıldığında bu verilerin nasıl saklandığı veya yeniden kullanıldığı üzerindeki kontrol sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle bu verilerin paylaşılması konusunda temkinli olunması önem arz ediyor.

Ebeveynler için yapay zeka asistanlarının yaygınlaşması yeni bir sorumluluk alanını da beraberinde getiriyor. Bu araçlar eğitimi interaktif ve oyunlaştırılmış hale getirse de çocuklar verilerinin nasıl kullanıldığını ve işlendiğini tam olarak anlamadan veya aldıkları yanıtları eleştirel bir süzgeçten geçirmeden ödev desteği ya da eğlence amacıyla bu araçlara yönelebiliyor.

Sorumlu yapay zeka kullanımı, gizlilik farkındalığı ve aşırı bilgi paylaşımının riskleri üzerine yapılacak açık iletişim, çocukların erken yaşta güvenli dijital alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı oluyor.

DİJİTAL AYAK İZİ

Zamanla kullanılmayan abonelikler, atıl hesaplar ve unutulmuş uygulamalar kişisel verilerin ve ödeme bilgilerinin birikmesine neden oluyor. Abonelikleri düzenli olarak gözden geçirmek, kullanılmayan hesapları silmek ve hangi uygulamaların kişisel verilere erişimi olduğunu kontrol etmek, olası veri sızıntısı risklerini önemli ölçüde azaltıyor. Dijital ayak izini azaltmak, basit ama çoğu zaman göz ardı edilen bir adım olarak dijital risklerden korunmak adına büyük önem taşıyor.

Cihazların kullanım ömrü, güvenliği ve akıllı ev güvenliği de bu süreçte kritik rol oynuyor. Güvenlik güncellemesi almayan eski cihazlar, yamalanmamış açıklar barındırabiliyor. Hem kişisel verileri hem de fiziksel yaşam alanını korumak için temel adımlar arasında bağlı cihazlardaki varsayılan şifreleri değiştirmek ve ev Wi-Fi ağını güvenli hale getirmek yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu ve Afrika Teknik Uzmanı Brandon Muller, teknolojinin hızla geliştiğini ve çevrimiçi davranışların da bu hıza ayak uydurması gerektiğini belirtti.

Muller, gizlilik ayarlarını, uygulama izinlerini ve bağlı üçüncü taraf hizmetlerini gözden geçirmeye vakit ayırılması gerektiğini vurgulayarak, "Artık ihtiyacınız olmayan her şeyi sisteminizden kaldırın. Neleri paylaştığımız, talepleri nasıl doğruladığımız ve cihazlarımızı nasıl yönettiğimiz konusunda daha temkinli davranarak, modern siber risklere maruz kalma oranımızı düşürebilir ve yeni teknolojilerin avantajlarından güvenle yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.