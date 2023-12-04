Yapay zeka en çok seveceğiniz şarabı ve kahveyi buluyor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:29

Güncelleme: 04.12.2023 - 16:29

Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU), Kopenhag Üniversitesi ve Caltech'ten bir grup araştırmacı, şarapları tatma yeteneğine sahip bir yapay zeka (AI) algoritması geliştirdi. Bu modelin aynı zamanda bira ve kahve üzerinde de çalışabileceği de açıklandı. DTU yüksek lisans öğrencisi Thoranna Bender, algoritmanın lezzet izlenimlerinden elde edilen verilerle beslenerek bireylerin şarap tercihlerini daha doğru bir şekilde tahmin edebileceğini belirtti.

Araştırmacılar, 256 gönüllünün çeşitli şaraplardan oluşan shot büyüklüğündeki fincanları tadarak, şarapları kendi tercih sıralarına göre kağıda yerleştirmelerini istedi. Bu işlemde, örneklenen şaraplar arasındaki lezzet farkı ne kadar büyükse, aralarındaki mesafe de o kadar büyük olacaktı.

Elde edilen veriler daha sonra dünya çapında bir şarap uygulaması ve pazarı olan Vivino'nun sağladığı yüz binlerce şarap etiketi ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birleştirilerek bir şarap ayırt etme algoritması oluşturuldu.

Bender, "Modelde yarattığımız lezzet boyutu bize hangi şarapların tat olarak birbirine benzediği ve hangilerinin benzemediği hakkında bilgi sağlıyor. Örneğin, elimde en sevdiğim şarap şişesiyle durabilir ve şöyle diyebilirim: Hangi şarabın tat olarak - ya da hem tat hem de fiyat olarak - ona en çok benzediğini bilmek istiyorum."

Araştırmacılar, algoritmanın şarap etiketlerinden gelen verileri şarap tadımlarından gelen yorumlarla birleştirerek, insanların şarap tercihlerini yalnızca geleneksel verileri kullanmalarına göre daha doğru bir şekilde tahmin edebildiğini bildirdi. Bu çalışma, yapay zekada insan temelli girdilerin kullanılmasının değerini vurgulayarak, tat algısının gıda bilimi için önemli bir unsur olduğunu ortaya koyuyor.