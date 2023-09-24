Türkan Şoray’dan Altın Koza'da duygulandıran Atatürk konuşması

Yayınlanma: 24.09.2023 - 23:41

Güncelleme: 24.09.2023 - 23:41

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında, 30. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ödül törenininde Türk Sineması’nın 60 yılında var olan usta oyuncu Türkan Şoray ile Kadir İnanır’a “Sinemanın Yüzü Özel Ödülü” takdim edildi.

"ATATÜRK'E ÇOK ŞEY BORÇLUYUM..."

Ödülünü Karalar'dan alan usta oyuncu Türkan Şoray duygulandıran bir Atatürk konuşması yaptı. Şoray şunları söyledi:

“Ben bugün bu ödülü, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin kadınlara verdiği haklar sayesinde alıyorum. Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum ve minnet doluyum. Cumhuriyet’in bir sanatçısı olmak benim için gururların ve onurların en büyüğü’’

"BİR MİRAS BIRAKTIK"

Konuşmasında genç sinemacılara da yer veren Şoray, ‘’Genç sinemacı arkadaşlarımıza bir miras bıraktık. Onlar bu mirası, yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılarıyla daha da ileriye götürdüler. Hepsi çok yetenekli ve başarılı. Onları alkışlamak istiyorum…” dedi.