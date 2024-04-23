Yapay zeka ile ilgili 10 önemli çıkarım

Stanford Üniversitesi, AI Index 2024 raporunu yayımladı. Rapor, yapay zekâ sektörü ile ilgili 10 çarpıcı çıkarımı ortaya koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 11:38
Yapay zeka ile ilgili 10 önemli çıkarım
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Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yapay zekaya yönelik "AI Index" raporunun son sayısını yayınladılar. Daha önce yayınlanan raporlardan daha fazla detay içeren 500 sayfalık rapor, yapay zeka ile ilgili dikkat çeken sonuçlar sunuyor. 

Webtekno'nun aktardığına göre AI Index 2024, yapay zeka sektörünün geldiği son nokta ile ilgili 10 çarpıcı çıkarımı da ortaya koymuş durumda. Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan rapordaki 10 çıkarıma yakından bakalım.

İşte yapay zeka sektörünün geldiği son noktayla ilgili çıkarımlar

  1. Yapay zeka, bazı alanlarda insanlardan daha iyi.
  2. Yapay zekaya yönelik çalışmalar, daha çok sektör bazlı yapıldı. Akademik çalışmalar, o kadar da etkili değildi.
  3. Yapay zeka modelleri çok daha pahalı hale geldi.
  4. ABD, en iyi yapay zeka modelleri açısından tüm rakiplerini geride bıraktı.
  5. Yapay zeka modelleri, belirli standartlara göre test edilmiyor.
  6. Üretken yapay zekaya ilişkin yatırımlar artmaya devam ediyor.
  7. Yapay zeka, çalışanların üretkenliklerini artırıyor.
  8. Yapay zeka, bilimsel çalışmaların hızlanmasını sağladı.
  9. Yapay zeka ile ilgili yasal düzenlemeler artmaya başladı.
  10. İnsanlar, yapay zekanın potansiyel etkileri konusunda daha bilinçli ve gerginler.

Stanford Üniversitesi tarafından ortaya koyulan çıkarımlar, çarpıcı ayrıntılar içeriyor. En basitinden, yapılan araştırmaya küresel kamuoyunun yüzde 52'si, yapay zekanın potansiyel risklerine karşı endişeliler. Öte yandan; ABD'nin her alanda olduğu gibi yapay zeka alanında da çok ciddi çalışmalar yaptığı tespit edildi. Rapora göre ABD'li firmalar, 2023 yılında 61 yapay zeka modeli geliştirdiler. Bu sayı, AB'de 21, Çin'de ise 15 olarak kayıtlara geçti.

Raporda üzerini çizmemiz gereken bir husus daha var. Yapay zeka, en azından bazı alanlarda insanlardan daha iyi işler çıkarmaya başladı. Bu da pek çok kişinin "işinden olma" korkusunu tetikleyecek gibi görünüyor. Ancak yapılan araştırmalar, yapay zekanın insanlar için de faydalı olduğunu göstermiş durumda. İş hayatlarında yapay zekadan yardım alan kişilerin performansları iyileşmeye başlamış durumda. 

Yapılan araştırmaya göre OpenAI, sadece GPT-4'ün eğitimi için 78 milyon dolar harcadı. Google'ın ise Gemini'ın eğitimi için 191 milyon dolar harcadığı belirtildi. 


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