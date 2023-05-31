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Yapay zekâ ile oluşturulan video milyonlar tarafından izlendi

Ai_sponge adlı bir YouTuber tarafından bir zamanların efsane çizgi dizisi Sünger Bob'un çizgi filmi yapıldı ve video YouTube'da milyonlar tarafından izlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:19
Yapay zekâ ile oluşturulan video milyonlar tarafından izlendi
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Son zamanlarda yapay zekâ ile oluşturulmuş ürünler insanların oldukça dikkatini çekiyor. Ai_sponge adlı bir YouTuber tarafından yapay zekâ ile Sünger Bob çizgi filmi yapıldı.

Oluşturulan çizgi filmi YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Canlı yayın toplamda 1 milyon 71 bin kişi tarafından izlendi.

TWITCH'DE YAYINLANMIŞTI

Webtekno'nun haberine göre, YouTuber çizgi filmi Mart ayında Twitch platformu üzerinden canlı yayınlamıştı. Ancak canlı yayın Twitch'in topluluk kurallarından dolayı engellenmişti. 


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