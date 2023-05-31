Yapay zekâ ile oluşturulan video milyonlar tarafından izlendi
Ai_sponge adlı bir YouTuber tarafından bir zamanların efsane çizgi dizisi Sünger Bob'un çizgi filmi yapıldı ve video YouTube'da milyonlar tarafından izlendi.
Son zamanlarda yapay zekâ ile oluşturulmuş ürünler insanların oldukça dikkatini çekiyor. Ai_sponge adlı bir YouTuber tarafından yapay zekâ ile Sünger Bob çizgi filmi yapıldı.
Oluşturulan çizgi filmi YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Canlı yayın toplamda 1 milyon 71 bin kişi tarafından izlendi.
TWITCH'DE YAYINLANMIŞTI
Webtekno'nun haberine göre, YouTuber çizgi filmi Mart ayında Twitch platformu üzerinden canlı yayınlamıştı. Ancak canlı yayın Twitch'in topluluk kurallarından dolayı engellenmişti.
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