Yapay zekâ ile oluşturulan video milyonlar tarafından izlendi

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:19

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:20

Son zamanlarda yapay zekâ ile oluşturulmuş ürünler insanların oldukça dikkatini çekiyor. Ai_sponge adlı bir YouTuber tarafından yapay zekâ ile Sünger Bob çizgi filmi yapıldı.

Oluşturulan çizgi filmi YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Canlı yayın toplamda 1 milyon 71 bin kişi tarafından izlendi.

TWITCH'DE YAYINLANMIŞTI

Webtekno'nun haberine göre, YouTuber çizgi filmi Mart ayında Twitch platformu üzerinden canlı yayınlamıştı. Ancak canlı yayın Twitch'in topluluk kurallarından dolayı engellenmişti.