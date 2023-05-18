YouTube'un TV uygulamasına 30 saniyelik geçilemeyen reklamlar geliyor
Dünyanın en popüler video izleme platformlarından biri olan YouTube'un TV'lerde bulunan uygulamasına 30 saniyelik geçilemeyen reklamların geleceği açıklandı.
Google'ın sahip olduğu dünyanın en büyük video izleme platformu YouTube, son dönemde reklamlar konusunda yeni düzenlemelere gitmeye başladı.
Daha önce reklam engelleyicilerin çalışmasını engelleyeceğini açıklayan platform şimdi ise televizyon uygulamasına 30 saniyelik geçilemeyen reklamlar getireceğini belirtti.
Televizyonlarda kullanılan YouTube uygulamasında normalde iki adet 15 saniyelik reklam çıkıyordu. Platform bu reklamlardan bir tanesini 5 saniye sonra geçmenize izin veriyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte artık kullanıcılar reklamların tamamını izlemek zorunda kalacak.
VİDEOYU DURDUĞUNUZDA REKLAM GÖSTERİLECEK
Ayrıca YouTube'dan açtığınız videoları durdurduktan sonra kullanıcılara reklam gösterilecek. Ancak bu reklamlar videoyu tekrardan başlatmak istediğinizde kendiliğinden kapanacak.
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