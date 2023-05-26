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Bill Gates uyardı: Amazon ve Google gibi şirketleri yapay zeka bitirecek

Microsoft'un kurucusu Bill Gates tarafından yapay zekâ ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada Gates, yapay zekânın Google ve Amazon'un sonunu getireceğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:00
Bill Gates uyardı: Amazon ve Google gibi şirketleri yapay zeka bitirecek
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Geçen günlerde ABD'nin San Francisco kentinde yapay zekâyla ilgili bir etkinlik düzenlendi. AI Forward 2023 adlı etkinliğe Microsoft'un kurucusu Bill Gates'te katıldı. Gates yapay zekâ ile ilgili yaptığı açıklamada Amazon ve Google'ın üretken yapay zekâlar ile birlikte sonunun gelebileceğini belirtti.

Gates'in tam açıklaması ise şöyle:

"Kişisel asistanı kim kazanırsa kazansın bu büyük bir şey olacak. Çünkü bir daha asla arama motoruna girmeyeceksiniz... Bir daha asla Amazon'a girmeyeceksiniz." 

Konuşmasının devamında insan alışkanlıklarının değişeceğini dikkat çeken Gates, mavi yakalı çalışanların yerine de insansı robotların yer alacağını söyledi.

 


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