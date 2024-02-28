Yapay zeka ile üretilen ilk çizgi dizi yayınlandı

Çin'de, yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluştu.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:01
Yapay zeka ile üretilen ilk çizgi dizi yayınlandı
Abone Ol google-news

Devlet televizyonu ve radyolarını bünyesinde bulunduran Çin Medya Grubunun (CMG), Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı (SAIL) iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Qianqiu Shisong" adlı 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü dün yayına girdi.

Sanat tasarımından animasyona ve yapım sonrası işlemlerine kadar yapay zekayla üretilen çizgi dizi, ülkede bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA MODELİ İLE HAZIRLANDI

SAIL'in WeChat hesabından yapılan açıklamada, filmin yapımında, CMG'nin görsel ve işitsel arşivindeki içeriklerle eğitilen "CMG Media GPT" adı verilen üretken yapay zeka modeli kullanıldı.

Klasik Çin şiirinin ünlü eserlerinin arka plan hikayeleriyle anlatıldığı 7 dakikalık 26 bölümden oluşan çizgi dizide, eski çağlardan sahneler ve karakterlerin tasarım ve animasyonları, dönemin klasik Çin mürekkep boya resimlerine uygun oluşturuldu.

Yapımda, ABD'li üretken yapay zeka geliştiricisi OpenAI'ın piyasaya sürdüğü metinden video üreten Sora'ya benzer araçlardan yararlanıldı. CMG Media GPT'nin karakter ve sahne tasarımında düşük maliyetli ve etkili animasyon prosedürü sağladığı kaydedildi.


Qianqiu Shisong haberleri yapay zeka çizgi dizi haberleri

İlgili Haberler

Yapay zeka, porno oyuncularını işsiz mi bırakacak?

Yapay zeka, porno oyuncularını işsiz mi bırakacak?
Seçmenler yapay zeka ile kandırılabilir mi?

Seçmenler yapay zeka ile kandırılabilir mi?
Kanserin tanı ve tedavisinde yapay zekanın aktif rolü

Kanserin tanı ve tedavisinde yapay zekanın aktif rolü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?

DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?
Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi: İşte ilk paylaşım...

Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi: İşte ilk paylaşım...
Naci Görür’den Gemlik fayı uyarısı

Naci Görür’den Gemlik fayı uyarısı
Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'

Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Sergen Yalçın'dan isyan: 'Türk futbolu adına yazık'

Sergen Yalçın'dan isyan: 'Türk futbolu adına yazık'
Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…

Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…