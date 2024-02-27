Yapay zeka, porno oyuncularını işsiz mi bırakacak?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:44

Güncelleme: 27.02.2024 - 11:44

Washington Post'un haberinde, yetişkin içeriklerinin şu ana kadar ağırlıklı olarak iki iş modeline dayandığı hatırlatıldı.

Bunlardan ilki Pornhub benzeri ücretsiz içerik sunan ve reklamlardan kazanç elde eden internet siteleriyken, ikincisiyse porno yıldızlarının kendi ürettikleri içeriklerden gelir elde etmesinin yolunu açan OnlyFans oldu. Ancak sektörde yeni bir değişimin ayak sesleri duyuluyor.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN PORNOGRAFİK İÇERİKLERİN SAYISI ARTTI

Independent Türkçe'nin haberine göre yapay zekayla birlikte, insanların istedikleri tipte modelleri kullanarak istedikleri tarzda porno içerikler üretebilmesi bekleniyor.

Yapay zeka modeli geliştiren bazı şirketler bunun insanların para ödeyebileceği bir hizmet olduğunu düşünse de konuyla ilgili soru işaretleri de bir hayli fazla. Bunlardan biri, yapay zeka içeriği üretilirken benzerlerinin kullanıldığı insanların haklarının nasıl ödeneceği konusu ve tabii ki istismar.

Üretken yapay zeka modellerinin teknolojik sınırları bulunsa da ahlaki ve etik sınırlara sahip değiller. Üstelik kullanılıcıların yapay zekayı kandırarak şiddet, tecavüz ve çocuk pronosu gibi içerikler ürettirmesi de mümkün. Dahası bir ünlünün veya basitçe bir iş arkadaşının fotoğrafını rızası olmadan kullanarak yetişkin içeriği üretmek de yapay zekayla olası görünüyor. Bu tip istismar vakalarını engelleyebilecek yasal düzenlemelerse henüz yok.

Porno yıldızlarının yerini yapay zekanın alabileceği tartışmalarıyla ilgili konuşan yazılım şirketi Elevated X'in operasyon direktörü Heather Knox, "Yapay zeka, porno oyuncularının yerini alamaz. Bunu söyleyen insanlar oyuncuların yaptıkları işi yanlış anlıyorlar. Ancak bu teknoloji popülerleşecek ve faydalı olmaktan çok istismarcı olacak" dedi.

2013'te ayrıldığı porno endüstrisine yapay zekayla birlikte geri dönen Steven Jones ise müşteri dostu yapay zeka porno motorları oluştmaya çalıştıkları söyledi.

Binden fazla kelimeyi yasaklı hale getirdiklerini belirten Jones, üzerinde çalıştıkları modelle birlikte kullanıcıların "rüya kızlar" yaratabileceğini aktardı.

Yapay zeka tarafından oluşturulacak görüntülerde hiçbir gerçek insanın resmedilmeyeceğini belirten Jones, bunun yerine kullanıcıların yaratmak istediği karakterlerin görünüşüne, duruşuna ve özelliklerine ilişkin bilgileri gireceğini ifade etti.